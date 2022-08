Cửa ngõ TP.Dĩ An - TP.Thủ Đức giải bài toán an cư của người trẻ

Giá nhà cao gấp 20 lần thu nhập

Theo số liệu thống kê, TP.HCM đang có hơn 9 triệu người, tuy nhiên con số thực được cho là cao hơn nhiều. Bình quân mỗi năm thành phố tăng thêm khoảng 200.000 - 300.000 người. Đây là nguồn lực khổng lồ góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển, đồng thời thúc đẩy nhu cầu an cư tăng cao.

Lượng khách hàng đông như vậy nhưng số sản phẩm nhà ở tại TP.HCM chỉ khoảng vài chục ngàn căn mỗi năm.

Mới đây, TP.HCM vừa ban hành Quyết định số 28/QĐ-UBND, theo đó tất cả các quận huyện trên địa bàn thành phố đều có hệ số điều chỉnh giá đất tăng 2 - 15 lần, riêng đất ở TP.Thủ Đức và các huyện Củ Chi, Cần Giờ, Hóc Môn, Nhà Bè có hệ số điều chỉnh gấp 15 lần bảng giá đất hiện hành. Giá các dự án liên tục lập đỉnh mới khi nguồn cung hạn chế, quỹ đất khan hiếm và giá đất tăng cao.

Bên cạnh đó, nguồn cung hiện đang lệch hẳn về phân khúc nhà ở cao cấp. Theo thống kê của HoREA, nhà ở giá bình dân chỉ chiếm 1% trong năm 2020 và biến mất ở năm 2021. Trong khi đó, nhà ở cao cấp chiếm đến 74%, điều này càng khiến giá nhà ở tăng vọt, cao gấp 20 lần so với thu nhập trung bình.

Khi sự lựa chọn ngày càng bị thu hẹp, sở hữu một căn nhà sẽ là một giấc mơ xa vời với nhiều gia đình trẻ. Đây là thực tế đáng buồn bởi người trẻ là nguồn động lực cho sự phát triển xã hội, nhưng lại gặp khó khăn trong nhu cầu an cư cơ bản.

Sóng an cư về khu vực giáp ranh TP.Thủ Đức

Khi giá nhà ở TP.HCM tăng cao, thì xu hướng “sáng nội đô chiều ngoại ô” được người có nhu cầu ở thực chọn lựa.

Trong khi khảo sát 5 tháng đầu năm 2022, TP.HCM khan hiếm nguồn cung, giá căn hộ trung cấp dao động mức 50 - 60 triệu đồng/m² thì Bình Dương lại dồi dào dự án chào bán với mức giá vừa túi tiền tầm 30 - 38 triệu đồng/m². Điều này khiến sóng thị trường dồn về Bình Dương rõ nét trong thời gian qua.

Đặc biệt, các đô thị giáp ranh TP.HCM như TP.Dĩ An, chỉ cách trung tâm vài chục phút di chuyển, cùng với loạt hạ tầng giao thông huyết mạch như Quốc lộ 1K, Xa lộ Hà Nội, Quốc lộ 1A, đại lộ Thống Nhất… đã giúp liên kết vùng, thuận tiện cho việc sáng đi chiều về.





Sự khan hiếm nguồn cung của TP.HCM đã đẩy lực cầu hướng về đô thị lân cận, TP.Dĩ An cũng là nơi tập trung hàng hoạt khu công nghiệp, kéo theo lượng lớn người lao động, tạo nên tổng cầu lớn. Cộng hưởng với lực đẩy từ hạ tầng giao thông, giá trị bất động sản nơi đây có biên độ tăng mạnh hơn hẳn. Cụ thể, theo thống kê giá căn hộ tại Bình Dương trong 5 năm qua tăng từ 15-20%. Do đó nhiều khách hàng đang tích cực tìm kiếm và tranh thủ cơ hội mua nhà tại TP. Dĩ An.

Khu phức hợp Bcons City là lời giải hoàn hảo

Nắm bắt nhu cầu thị trường, Tập đoàn Bcons vừa cho ra mắt khu phức hợp Bcons City tại mặt tiền đại lộ Thống Nhất, TP.Dĩ An. Thuận tiện di chuyển nội khu và liên kết vùng dễ dàng, sở hữu mức giá tầm trung, Bcons City được kỳ vọng đáp ứng một phần nhu cầu an cư của người trẻ.

Bcons City (tên pháp lý: Khu Thương mại - dịch vụ - văn phòng - Căn hộ Bcons) gồm 7 tòa tháp căn hộ, cung cấp hơn 3.000 sản phẩm, tích hợp nhiều tiện ích cao cấp phục vụ toàn diện đời sống cư dân.

Ở đây, việc học tập của thế hệ tương lai trở nên dễ dàng với hệ thống trường học các cấp chuẩn quốc tế ngay nội khu dự án, liền kề là làng Đại học Quốc gia, tạo đà phát triển cho thế hệ mới.

Trung tâm thương mại hiện đại, khách sạn cao cấp và chuỗi shophouse dọc các tuyến đi bộ nội khu sẽ mở ra khu phố an cư kiểu Âu mới, không kém phần náo nhiệt với các hoạt động vui chơi, giải trí, mua sắm và ẩm thực đặc sắc.

Đặc biệt, với các cụm công viên được bố trí đều giữa 7 tòa tháp, có thảm thực vật phong phú, hồ bơi, vườn nướng BBQ… tạo nên mảng xanh rộng lớn, trong lành, giúp cư dân cân bằng năng lượng sống.

Mức giá cho tòa tháp Green Topaz chỉ từ 1,75 tỉ đồng cho căn 2 phòng ngủ. Dự án có chính sách thanh toán linh hoạt, nhiều phương án cho khách hàng lựa chọn với các ưu đãi riêng như hưởng chiết khấu đến 6.4% hay hỗ trợ lãi suất và ân hạn nợ gốc. Theo đó, chỉ cần thanh toán 350 triệu đồng, đã có thể sở hữu một căn hộ Bcons City cho gia đình trong không gian sống mát mẻ, chuẩn chuyên gia.

