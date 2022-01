Cùng Timezone đón tết vui, khui quà chất

Timezone là một trong những địa điểm vui chơi giải trí với các trò chơi công nghệ cao hàng đầu hiện nay. Thương hiệu đã mang đến thế giới trò chơi đa sắc màu phục vụ đối tượng khách hàng đa dạng. Không chỉ được đầu tư vào dàn máy khủng, không gian hiện đại với công nghệ từ nước ngoài, Timezone còn thu hút người chơi bởi các tiện ích all in one và nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn. Các khách hàng tham gia vui chơi sẽ có cơ hội nhận được các món quà thú vị với thẻ cào may mắn trúng thưởng 100%, được nhân đôi tiền nạp cho các gói dịch vụ và đặc biệt có thể sở hữu iPhone 13 cùng nhiều món đồ công nghệ tới từ các thương hiệu nổi tiếng thế giới.

Với 9 cơ sở tại Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng, Bình Dương, Vinh, Timezone đang là điểm đến hàng đầu với không chỉ các bạn trẻ mà còn với các gia đình, nhóm bạn thân hay những người yêu thích trò chơi công nghệ.





Ghé Fanpage Timezone để được cập nhật ngay các chương trình ưu đãi “khủng” xuân này bạn nhé: https://www.facebook.com/TimezoneVN