Cuộc chạy đua tiêm vắc xin Covid-19 của các ngôi sao bóng rổ nhà nghề Mỹ

Ngoại binh Daquan Bracey ghi 50 điểm giúp Saigon Heat ngược dòng giành chiến thắng Nha Trang Dolphins ở trận đấu mở màn VBA Premier Bubble Games - Brought to you by NovaWorld Phan Thiet. Đó là số điểm kỷ lục mà 1 cầu thủ ghi được trong lịch sử VBA.