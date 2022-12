Cuộc đua giải ‘Vua phá lưới’ sẽ đấu tie-break ở trận chung kết World Cup 2022

Chiếc cúp vô địch World Cup 2022 không phải là mục tiêu duy nhất giành được trong trận chung kết giữa Argentina và Pháp. Cuộc đua giành “Vua phá lưới”, được trao cho cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất của giải đấu, sẽ có một kết thúc thú vị tại sân Lusail ở Qatar.

Hiện đang có “tỷ số hòa” trên danh sách ghi bàn giữa cầu thủ của Argentina và của Pháp, nghĩa là người chiến thắng giải thưởng sẽ đến từ 1 trong 2 đội sau trận chung kết. Và trước trận chung kết World Cup 2022, đây là những điều cần biết về cuộc đua “Vua phá lưới”.

Lionel Messi (Argentina) và Kylian Mbappe (Pháp), 2 trong số những ngôi sao toả sáng ở giải đấu, bước vào trận chung kết với số bàn thắng nhiều nhất với mỗi người 5 bàn. Xếp ngay sau họ là ngôi sao đang lên của Argentina, Julian Alvarez và chân sút số 1 mọi thời đại của Pháp Olivier Giroud với mỗi người 4 bàn. Ngoại trừ một cầu thủ khác ghi hơn 4 bàn ở trận chung kết, 1 trong 4 cầu thủ nói trên sẽ giành được giải “Vua phá lưới”. Ngoài 4 gương mặt trên, hiện chỉ còn có 2 cầu thủ là Andrej Kramaric (Croatia), Youssef En-Nesyri (Ma Rốc) vẫn còn duy trì hy vọng tranh giải “Vua phá lưới” khi sẽ có chơi trận tranh hạng 3. Tuy nhiên, khả năng tranh đua của 2 cầu thủ này rất khó do mới chỉ ghi được 2 bàn.

Theo quy định, giải “Vua phá lưới” sẽ được xét lần lượt là số bàn thắng được ghi, số pha kiến tạo, số phút thi đấu tại giải. Nếu có từ 2 cầu thủ trở lên có số bàn thắng bằng nhau, người chiến thắng giải là cầu thủ có nhiều pha kiến ​​tạo nhất. Hiện Messi có lợi thế hơn một chút so với Mbappe khi hơn 1 pha kiến tạo (3 so với 2). Nếu số kiến tạo bằng nhau, ban tổ chức sẽ xét đến số phút thi đấu của cầu thủ nào ít nhất sẽ thắng giải, điều mà Mbappe có lợi thế đáng kể so với Messi (477 phút so với 570 phút) sau khi anh không đá chính trong trận thua 0-1 của Pháp trước Tunisia ở lượt cuối bảng D.





Cả Alvarez và Giroud đều chưa có pha kiến ​​tạo nào, nên cả hai phải ghi bàn ở trận chung kết nếu muốn vượt qua Messi và Mbappe trong cuộc đua giải “Vua phá lưới”. Cuộc đua này cũng góp một phần cho giải thưởng "Cầu thủ xuất sắc nhất World Cup 2022", nơi mà Messi và Mbappe cũng đang dẫn đầu khi lần lượt có 4 và 3 lần được bình chọn xuất sắc nhất trận.

Kể từ khi giải thưởng này chính thức được giới thiệu vào năm 1982, đã có một lần giải “Vua phá lưới” được chia sẻ. Đó là World Cup 1994, khi Oleg Salenko của Nga và Hristo Stoichkov (Bulgaria) đều ghi được 6 bàn thắng để cùng chia sẻ giải thưởng. Đến nay, 2 cầu thủ đã giành được “Vua phá lưới” và chức vô địch World Cup trong cùng một giải đấu là Paolo Rossi của Ý (năm 1982), Ronaldo của Brazil năm 2002 và nó có thể xảy ra lần thứ 3 ở trận chung kết World Cup năm nay.