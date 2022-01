Cuộc sống trong mơ từ Manhattan nước Mỹ đến Manhattan Sài Gòn

“Manhattan giữa lòng Sài Gòn”

Manhattan được ví như “trái tim” của nước Mỹ, không chỉ là trung tâm hoa lệ bậc nhất New York với nhiều địa danh nổi tiếng như phố Wall, biểu tượng Times Square, quảng trường Thời Đại, hệ thống sân khấu Broadway…, nơi đây còn hội tụ nhiều tòa nhà chọc trời, những cửa hiệu mua sắm đắt giá nhất.

Chính vì những điều này mà Manhattan đã truyền cảm hứng cho rất nhiều nhà kinh doanh bất động sản với mong ước mang đến cho cư dân những tiện nghi, trải nghiệm đẳng cấp khi được sống giữa một trung tâm văn hóa, tài chính mà ai cũng mơ ước.

The Grand Manhattan, Tổ hợp căn hộ - khách sạn hạng sang dành cho cộng đồng tinh hoa thành đạt nằm ngay trung tâm Q.1, TP.HCM của nhà phát triển Novaland, là một trong những “tác phẩm” được ra đời từ nguồn cảm hứng đặc biệt đó.

Nếu Manhattan là khu vực hào nhoáng bậc nhất của New York, thì Q.1 là đại diện cho chốn phồn hoa của Sài Gòn. Đây không chỉ là nơi tập trung nhiều cơ quan hành chính, kinh tế quan trọng, mà còn quy tụ nhiều điểm văn hóa, du lịch như: Chợ Bến Thành, phố đi bộ Nguyễn Huệ, Nhà thờ Đức Bà, dinh Thống Nhất…

Tọa lạc ngay hai mặt tiền đường Cô Giang và Cô Bắc, The Grand Manhattan là tổ hợp căn hộ hạng sang tại trung tâm Q.1. Tầm nhìn của dự án được thiết kế tối ưu, thu trọn những cảnh quan là biểu trưng lịch sử - văn hóa cùng các công trình kiến trúc biểu tượng của Sài Gòn phồn hoa vào trong từng ô cửa. Từ đây có thể nhìn thấy những địa danh nổi tiếng mang tính biểu tượng của thành phố trăm năm tuổi, hay nhiều tòa tháp văn phòng hạng A và khu trung tâm tài chính vốn được xem như “phố Wall Sài Gòn”.

Thu trọn tầm nhìn về trung tâm Sài Gòn phồn hoa qua từng ô cửa

Nói về thiết kế của The Grand Manhattan, đại diện nhà phát triển Novaland cho biết: “Cảm hứng thiết kế dự án The Grand Manhattan đến từ sự sôi động, hiện đại với những ánh đèn lung linh sắc màu của Manhattan, New York. Không phải là những khối bê tông khô cứng như thiết kế cũ, The Grand Manhattan mới được thiết kế như một tấm gương phản chiếu hình ảnh cuộc sống sôi động xung quanh nó. The Grand Manhattan được chia thành nhiều khối nhỏ hơn với các kích thước cao thấp khác nhau, so le di chuyển nhịp nhàng lên xuống kết hợp với những mảng màu sáng tối trên ban công đan xen vào nhau làm cho công trình như đang thở, từ đó làm cho tòa nhà như có một cuộc sống đang diễn ra bên trong”.

Ngoài những chất liệu quen thuộc, công trình còn được điểm xuyết bởi những tấm nhôm cài màu xanh rất ấn tượng tạo hiệu ứng về màu sắc ngay cả về ban ngày, và ban đêm công trình càng lung linh huyền ảo với hiệu ứng ánh sáng đèn của các chi tiết góc cạnh của tòa nhà, của những ô cửa sổ và ánh đèn thành phố. Nhà phát triển dự án Novaland đã đầu tư và thổi vào dự án một bộ mặt hoàn toàn mới từ ngoài vào trong, mang lại giá trị cao cấp về mặt thẩm mỹ cũng như giá trị sở hữu cho những chủ nhân đẳng cấp.

Nói về diện mạo giai đoạn mới của dự án, đại diện nhà phát triển Novaland cho biết về mặt nội ngoại thất đã thay đổi hoàn toàn, nâng tầm vẻ ngoài của dự án lên chuẩn 5 sao như sử dụng hệ kính hộp, trong đó sử dụng thêm hệ kính tiết kiệm về mặt năng lượng, đảm bảo cách âm. Đây cũng là một tiêu chí đáp ứng nhu cầu về sử dụng năng lượng hiệu quả trong giai đoạn mới này.

The Grand Manhattan được lấy cảm hứng thiết kế từ các dòng sông hội tụ mang lại tài lộc cho gia chủ, một triết lý thiết kế mang tính phong thủy mà các nhà tư vấn thiết kế đã mang lại cho dự án, từ đó các họa tiết sông Mê Kông được thiết kế xuyên suốt chi tiết về cảnh quan cũng như không gian nội thất.





Giá trị một căn hộ hạng sang như The Grand Manhattan không chỉ thể hiện đẳng cấp, mà còn bao gồm nhiều giá trị khác. Đó là sự thuận tiện trong giao thông, phát triển mối quan hệ với tầng lớp thành đạt trong xã hội, dễ dàng trải nghiệm những lễ hội văn hóa, âm nhạc đặc sắc hay shopping giải trí tại các trung tâm thương mại sang trọng của thành phố.

Đặc biệt, cơ hội sở hữu căn hộ The Grand Manhattan đang trở nên dễ dàng bởi dự án hiện đang áp dụng nhiều ưu đãi cho khách hàng quan tâm như:

Lịch thanh toán chỉ từ 10%, tối đa chỉ 20% đến khi nhận nhà

Ưu đãi booking 2%(*)

Ưu đãi Nova Membership 300 triệu đồng(*)

Ưu đãi “Đặc quyền cư dân The Grand Manhattan” 1%

Ưu đãi Novaloyalty lên tới 5%

Ưu đãi miễn phí dịch vụ quản lý 5 năm

(*)Ưu đãi có điều kiện

