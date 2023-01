Cúp FA: Man City nhấn chìm Chelsea, chờ đụng độ Arsenal

HLV Pep Guardiola đã thực hiện 7 sự thay đổi so với trận Man City thắng Chelsea 1-0 ở Ngoại hạng Anh giữa tuần trước. Nhưng Man City vẫn chơi lấn lướt so với Chelsea đang gặp khó khăn. Mahrez lập cú đúp với một quả đá phạt xuất sắc và một quả phạt đền, 2 còn bàn còn lại do công Julian Alvarez và Phil Foden.

Man City đã loại Chelsea khỏi Cúp Liên đoàn Anh mùa này và việc đội bóng phía tây London lần đầu tiên bị loại ở vòng 3 Cúp FA kể từ năm 1998 khiến “The Blues” có nguy cơ đối mặt với một mùa giải kém cỏi.

Mặc dù có lẽ còn quá sớm để HLV Potter lo sợ bị sa thải, nhưng chỉ 4 tháng sau khi ông đến từ Brighton để thay thế Thomas Tuchel, nhà cầm quân 47 tuổi người Anh có thể sẽ có vài đêm mất ngủ khi vật lộn với phong độ tệ hại của đội bóng. Chelsea chỉ thắng 3 trong số 12 trận gần nhất trên mọi đấu trường và đứng thứ 10 tại Ngoại hạng Anh, kém đội đứng thứ 4 là M.U 10 điểm.





Theo kết quả bốc thăm các cặp đấu vòng 4 - dự kiến diễn ra từ ngày 27 - 30.1, Man City sẽ tiếp đội thắng giữa cặp đấu Arsenal và đội giải hạng 3 Oxford.

Ở lượt trận kết thúc rạng sáng nay, sau khi các đội bóng ở Ngoại hạng Anh là Newcastle, Nottingham Forest và Bournemouth thua sốc trước đối thủ ở giải hạng dưới ở loạt đấu sớm, Aston Villa cũng trải qua điều tương tự khi thua Stevenage 1-2 trên sân nhà.