Cứu 3 người mắc kẹt trong đám cháy nhà dân ở Hà Nội

Sáng 19.5, đại diện Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP.Hà Nội cho biết, lực lượng này vừa dập tắt vụ cháy nhà dân, cứu 3 người ra ngoài an toàn.

Trước đó, khoảng 3 giờ ngày 19.5, Trung tâm Chỉ huy Công an TP.Hà Nội nhận tin báo cháy tại nhà dân số 41, ngõ 4 Liễu Giai (P.Cống Vị, Q.Ba Đình, Hà Nội), đã huy động 2 xe chữa cháy, 1 xe chỉ huy của Công an Q.Ba Đình, Công an Q.Đống Đa (Hà Nội) cùng hơn 20 cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường dập lửa, cứu người.

Ngôi nhà xảy ra cháy cao 3 tầng, diện tích xây dựng khoảng 30 m 2 , kết cấu bê tông, cốt thép.

Đám cháy bắt nguồn từ phòng khách tầng 1, chứa nhiều đồ đạc, vật liệu dễ cháy nên phát sinh nhiều khói, khí độc khiến công tác chữa cháy và cứu nạn gặp khó khăn.

Thời điểm xảy ra cháy, 3 người trong gia đình bị mắc kẹt trên tầng 3, tâm lý hoảng loạn.

Lực lượng cứu nạn đã triển khai thang, đưa các nạn nhân từ cửa thoát hiểm phía trên xuống dưới an toàn và đưa vào Bệnh viện 354 thăm khám.

Đến khoảng 30 giờ 30, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, không để cháy lan lên tầng trên và nhà dân xung quanh.

Vụ cháy khiến nhiều đồ đạc tại tầng 1 bị hư hỏng, bên trong ngôi nhà bị bong tróc, ám khói đen nặng.

Công an Q.Ba Đình đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn.