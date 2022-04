Cứu bệnh nhi 5 tháng tuổi bị thoát vị bẹn, biến chứng nghẹt ruột

Ngày 27.4, Bệnh viện đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu cho biết một bệnh nhi 5 tháng tuổi bị thoát vị bẹn bẩm sinh có biến chứng nghẹt ruột vừa được các bác sĩ của bệnh viện phẫu thuật thành công.

Khoảng 23 giờ 30 phút ngày 23.4, Bệnh viện đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu tiếp nhận bệnh nhi 5 tháng tuổi (ngụ Cà Mau) trong tình trạng quấy khóc, nôn ói và có khối phồng vùng bẹn trái.

Người nhà cho biết, bé có khối phồng vùng bẹn trái từ lúc 1 tháng rưỡi tuổi, khối phồng to hơn mỗi khi bé quấy khóc và biến mất khi nằm. Gia đình cho rằng bé bình thường nên không đưa đi khám. Sáng 23.4, trên đường đi xe khách từ Đồng Nai về quê ở Cà Mau, bé quấy khóc rất nhiều kèm nôn ói, khối phồng vùng bẹn của bé to hơn bình thường nên ba, mẹ quyết định đưa bé vào Bệnh viện đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu cấp cứu.

Qua thăm khám và thực hiện siêu âm cấp cứu, bác sĩ chẩn đoán bé bị thoát vị bẹn trái có biến chứng nghẹt ruột. Rạng sáng 24.4, bệnh nhi được ê kíp bác sĩ tiến hành phẫu thuật cấp cứu. Trong quá trình phẫu thuật bác sĩ phát hiện ruột non chui vào ống bẹn gây xoắn vàng nghẹt ruột cấp tính. Bác sĩ tiến hành tháo xoắn các đoạn ruột nghẹt và đưa ruột trở lại ổ bụng nhằm phục hồi lưu thông ruột cho bé trở lại bình thường.





Ca phẫu thuật diễn ra trong vòng 1 giờ đồng hồ. Sau phẫu thuật, bé khỏe, da hồng hào, ngủ ngon giấc, không còn quấy khóc, đi tiêu trở lại bình thường. Dự kiến xuất viện trong vài ngày tới.

Bác sĩ Dương Hải Minh, Trưởng khoa Ngoại tổng quát, cho biết đây là một trường hợp trẻ 5 tháng tuổi bị thoát vị bẹn bẩm sinh có biến chứng nghẹt ruột. Nếu không phát hiện tiến hành phẫu thuật kịp thời thì đoạn ruột bị nghẹt có thể bị hoại tử dẫn đến sốc nhiễm trùng, nhiễm độc, gây nguy hiểm đến tính mạng.

Bác sĩ Minh khuyến cáo, thoát vị bẹn ở trẻ nhỏ là bệnh lý bẩm sinh do tồn tại ống phúc tinh mạc khiến các tạng trong ổ bụng như ruột, mạc nối lớn chạy xuống bìu tạo nên các khối phồng to ở vùng bẹn. Bệnh thường gặp ở bé trai và trẻ sơ sinh non tháng. Thoát vị bẹn ở trẻ em không thể tự khỏi mà phải điều trị bằng phẫu thuật. Vì thế, các bậc cha mẹ nếu thấy trẻ có khối phồng vùng bẹn mỗi khi trẻ ho, khóc hay sau những vận động mạnh như chạy nhảy thì nên đưa đến các cơ sở y tế để được bác sĩ tư vấn, chẩn đoán và điều trị kịp thời.