Cựu Chủ tịch HĐQT Saigon Co.op Diệp Dũng hầu tòa

Theo lịch xét xử, hôm nay (17.1), TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm vụ án “cố ý làm lộ bí mật nhà nước”, “chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước”, có liên quan đến bị cáo Diệp Dũng (53 tuổi, cựu Chủ tịch HĐQT Liên hiệp Hợp tác xã thương mại TP.HCM - Saigon Co.op).

Theo đó, bị cáo Diệp Dũng bị xét xử về tội “chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước”. 2 bị cáo còn lại của vụ án: Nguyễn Hoài Bắc (37 tuổi, cựu cán bộ công tác tại Phòng An ninh kinh tế, Công an TP.HCM), Lê Thị Phương Hồng (42 tuổi, kinh doanh tự do) bị xét xử về tội “cố ý làm lộ bí mật nhà nước”.

Theo cáo trạng, Lê Thị Phương Hồng từng làm trong ngành công an và là bạn gái của ông Nguyễn Hoài Bắc. Ngoài ra, trong quá trình Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM làm việc với ông Diệp Dũng liên quan đến sai phạm xảy ra tại Saigon Co.op, ông Dũng khai có người cung cấp thông tin quá trình điều tra vụ việc Saigon Co.op cho ông. Theo đó, Cơ quan An ninh điều tra phát hiện các tin nhắn SMS từ 2 số điện thoại gửi cho ông Diệp Dũng có nội dung liên quan đến tiến độ kiểm tra, xác minh tin báo tội phạm xảy ra tại Saigon Co.op.

Đồng thời, từ lời khai của ông Diệp Dũng, Công an TP.HCM tiến hành làm việc với các cán bộ tham gia tổ điều tra, xác minh vụ việc sai phạm tại Saigon Co.op, và ông Nguyễn Hoài Bắc (thành viên tổ xác minh) thừa nhận đã cung cấp thông tin quá trình xác minh vụ việc cho Lê Thị Phương Hồng (người sống chung như vợ chồng với ông Bắc). Từ thông tin ông Bắc cung cấp, bà Hồng đã cung cấp cho ông Diệp Dũng một số thông tin có trong báo cáo tiến độ giải quyết và kết quả quá trình xác minh vụ việc sai phạm tại Saigon Co.op, là những thông tin thuộc chế độ “Mật” theo quy định pháp luật.

Kết luận giám định phủ quyết lời khai của bị cáo

Tại cơ quan điều tra, ông Nguyễn Hoài Bắc khai nhận khoảng cuối năm 2017 quen biết và sống chung như vợ chồng với bà Lê Thị Phương Hồng tại một căn chung cư ở Q.Bình Thạnh. Do quan hệ thân thiết nên ông Bắc thường xuyên nhắn tin cho bà Hồng để trao đổi thông tin về công việc của mình. Khoảng tháng 8.2020, ông Bắc kể cho bà Hồng nghe một số thông tin liên quan đến vụ Saigon Co.op khi 2 người gặp nhau, hoặc qua tin nhắn SMS, Zalo. Ngoài ra, ông Bắc khai khi về nhà bà Hồng ngủ đã mang theo các tài liệu có nội dung về quá trình xác minh, thu thập tài liệu vụ việc xảy ra tại Saigon Co.op. Khi ông Bắc ngủ, bà Hồng đã sao chép hoặc chụp lén tài liệu, ghi vào sổ của mình.

Theo lời khai của ông Bắc, đến khi Cơ quan An ninh điều tra phát hiện sự việc để lộ lọt thông tin quá trình điều tra sai phạm tại Saigon Co.op, và mời ông Bắc làm việc, thì ông Bắc biết bà Hồng đã cài đặt phần mềm xem lén vào điện thoại của mình vì hay ghen. Tuy nhiên, theo kết luận giám định ngày 30.6.2021 của Phân viện Khoa học hình sự, Bộ Công an: “Không phát hiện thấy phần mềm thu thập thông tin (phần mềm gián điệp) trong 2 điện thoại gửi đi giám định của Nguyễn Hoài Bắc và Lê Thị Phương Hồng”.

Bên cạnh đó, kiểm tra điện thoại thu giữ của ông Bắc, Cơ quan An ninh điều tra đã thu thập được nhiều nội dung các tin nhắn có trong tài khoản Zalo giữa ông Bắc và bà Hồng, liên quan đến quá trình điều tra, xác minh vụ việc Saigon Co.op. Trong đó nhiều nội dung có trong 2 văn bản báo cáo thuộc chế độ “Tối mật”.

Lén sao chụp tài liệu mật, tối mật

Bà Lê Thị Phương Hồng khai khi sống chung với ông Bắc, 2 người thường xuyên trao đổi, bàn luận về công việc của ông Bắc, do bà Hồng trước đây cũng là cán bộ trong ngành công an nên có am hiểu về công tác nghiệp vụ.

Khoảng đầu tháng 9.2020, trong lần ông Bắc đến nhà bà Hồng ngủ, có mang theo tập tài liệu thể hiện kết quả làm việc với nhiều người về sai phạm tại Saigon Co.op, trong đó có tài liệu là kết quả làm việc với ông Diệp Dũng và bà Hồ Mỹ Hòa, Giám đốc tài chính Saigon Co.op. Bà Hồng xem, chụp lại và ghi chép các tài liệu về kết quả xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ, định hướng làm việc với những người liên quan khi cơ quan điều tra triệu tập.





Ngoài vụ án trên, tháng 12.2020, ông Diệp Dũng bị Cơ quan ANĐT Công an TP.HCM khởi tố, bắt tạm giam về tội “lạm quyền trong thi hành công vụ” để điều tra vụ sai phạm trong việc bất ngờ tăng vốn điều lệ từ 3.200 tỉ đồng lên 6.797 tỉ đồng tại Saigon Co.op. Đến nay vụ án này vẫn đang trong quá trình điều tra.

Đồng thời, khi kiểm tra điện thoại của ông Bắc, bà Hồng phát hiện có nhiều tin nhắn giữa ông Bắc và bà Hòa nên ghi chép nội dung về việc điều chuyển ông Diệp Dũng; tổ chức họp Hội đồng thành viên không có mặt ông Diệp Dũng và một số thông tin khác. Và từ các tài liệu có được, bà Hồng ghi lại số điện thoại của ông Diệp Dũng và bà Hòa.

Khi có được số điện thoại của ông Diệp Dũng, bà Hồng mua sim điện thoại khác để gọi và nhắn tin cho ông Dũng các nội dung về quá trình điều tra vụ Saigon Co.op. Từ ngày 3 - 9.9.2020, giữa bà Hồng và ông Dũng trao đổi 87 tin nhắn, trong đó bà Hồng 52 tin, ông Dũng trả lời 35 tin. Tất cả tin nhắn liên quan đều chứa nội dung thông tin trong tài liệu, báo cáo thuộc chế độ “Mật”, “Tối mật”, là kết quả của quá trình xác minh vụ việc Saigon Co.op.

Đến ngày 9.9.2020, cả hai gặp nhau tại một quán cà phê để trao đổi các nội dung liên quan. Ông Dũng còn dặn bà Hồng rằng ông đang bị theo dõi... Nếu có vấn đề gì cần trao đổi thì gọi cho tài xế của ông Dũng và tài xế sẽ báo lại cho ông Dũng. Đến tối 9.9, tài xế của ông Dũng đã gặp bà Hồng để đưa một phong bì, trong đó có 100 triệu đồng và vài tờ giấy nhỏ ông Dũng viết nhờ bà Hồng chú ý một số nội dung như: “Cơ quan thuế có phản hồi gì với công văn xin xem xét về truy thu thuế của Saigon Co.op do Diệp Dũng ký gửi không, và Diệp Dũng cho rằng chỉ ký hợp đồng cho vay 1.000 tỉ đồng, không gặp trực tiếp người đại diện pháp luật của các công ty này. Việc ký hợp đồng có bộ phận tham mưu nên khi xảy ra sự việc truy thu thuế mà quy trách nhiệm cho Diệp Dũng là không đúng”.

Sau buổi gặp này, bà Hồng mua một sim điện thoại khác để tránh bị theo dõi. Từ ngày 9 - 20.9.2020, giữa bà Hồng và ông Dũng đã nhắn tin trao đổi ở số điện thoại mới là 58 tin nhắn, đều chứa nội dung thông tin trong tài liệu, báo cáo thuộc chế độ “Mật” là kết quả xác minh vụ việc Saigon Co.op. Trong đó, bà Hồng nhắn 42 tin, ông Dũng trả lời 16 tin.

Ông Diệp Dũng không nhận dạng được người “giúp đỡ”

Tại cơ quan điều tra, ông Diệp Dũng khai khoảng tháng 9.2020 có một phụ nữ gọi điện cho bị cáo, nói biết sự việc ông Dũng đang bị điều tra, nếu muốn thì người này có thể giúp đỡ. Sau này, khi làm việc với Cơ quan An ninh điều tra, ông Dũng mới biết người chủ động liên hệ với mình là bà Hồng. Diễn biến trao đổi thông tin đều như bà Hồng khai, song ông Dũng khẳng định không nhờ tài xế đưa đồ vật, hay quà cáp “đền đáp” gì cho người phụ nữ này, cũng như không nhận dạng được người phụ nữ này.

Quá trình nhắn tin trao đổi với bà Hồng, ông Dũng khai không biết bà Hồng là ai nên không lưu tên. Đến khi có một cựu lãnh đạo UBND TP điện thoại động viên ông Dũng xong, thì có tin nhắn từ số điện thoại bà Hồng gửi đến nên ông Dũng đã lưu số của Hồng vào số điện thoại của vị cựu lãnh đạo này. Ông Diệp Dũng khai không có mục đích gì khi nhắn tin và lưu số điện thoại của bà Hồng vào số điện thoại của cựu lãnh đạo UBND TP.

Tại CQĐT, ông Diệp Dũng cũng không thừa nhận việc thu thập thông tin từ bà Hồng cung cấp liên quan đến tiến trình giải quyết vụ việc tại Saigon Co.op. Nhưng theo CQĐT, những tin nhắn trao đổi giữa bà Hồng và ông Dũng mà CQĐT thu thập được thể hiện việc ông Dũng tiếp nhận thông tin từ bà Hồng và cung cấp thông tin cho bà Hồng để bà này thu thập thông tin, tài liệu báo lại cho ông Dũng biết.

Qua kiểm tra điện thoại của ông Diệp Dũng với 2 số điện thoại của bà Hồng, phát hiện các nội dung tin nhắn SMS về quá trình điều tra tại Saigon Co.op. Ông Dũng thừa nhận các nội dung tin nhắn trao đổi này.