Cựu Chủ tịch tỉnh Đồng Nai tiếp tục nhận tội, không yêu cầu luật sư bào chữa

Chiều 27.12, phiên sơ thẩm xét xử 36 bị cáo trong “đại án” AIC tiếp tục với phần tranh tụng, HĐXX dành trọn thời gian để các luật sư nêu quan điểm gỡ tội, giảm nhẹ hình phạt cho thân chủ, trước khi đại diện Viện KSND TP.Hà Nội đối đáp.

Đề nghị Công ty AIC khắc phục 152 tỉ đồng trước khi nghị án

Trong vụ án, bị cáo Đinh Quốc Thái, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai bị xét xử về tội “nhận hối lộ” và bị đề nghị mức án từ 9 - 10 năm tù với cáo buộc đã ký quyết định điều chỉnh dự án, phê duyệt trái quy định và tác động tới bị cáo Phan Huy Anh Vũ, cựu Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai để Công ty AIC trúng 16 gói thầu trái quy định, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 148 tỉ đồng.

Ngoài ra, ông Thái đã 14 lần nhận tổng số tiền 14,5 tỉ đồng từ bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty AIC để “ưu ái” doanh nghiệp này.

Tại tòa, luật sư Nguyễn Minh Hưng bào chữa cho bị cáo Thái, kiến nghị HĐXX đề nghị Công ty AIC làm đơn tự nguyện nộp khắc phục hơn 152 tỉ đồng (hơn 148 tỉ là thiệt hại của 16 gói thầu và 3,5 tỉ là thiệt hại vì ký phụ lục hợp đồng điều chỉnh mức phạt tiến độ), là số tiền được xác định hậu quả vụ án toàn bộ hậu quả của vụ án; đồng thời nộp tiền qua Cục Thi hành án để lấy biên lai về nộp cho HĐXX.

Theo luật sư, việc này để HĐXX làm căn cứ giảm nhẹ cho các bị cáo trước khi tòa nghị án, đưa ra phán quyết, bởi Công ty AIC đã cam kết nộp khắc phục toàn bộ thiệt hại để các bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ.

Đồng tình với tội danh của thân chủ

Trình bày tiếp, luật sư Hưng cho hay trước khi thân chủ mình bị khởi tố đã có đơn tự nguyện khai báo hành vi phạm tội, cũng như tố giác hành vi đưa hối lộ của bà Nhàn và tự nguyện nộp lại toàn bộ 14,5 tỉ đồng. Bên cạnh đó, quá trình xét xử, ông Thái cũng thừa nhận hành vi của mình, đồng ý với cáo trạng thể hiện sự thành khẩn, ăn năn hối cải.

“Ông Thái cũng nhắn nhủ với luật sư rằng mình thừa nhận tội theo cáo trạng truy tố, mong luật sư chỉ phát biểu những tình tiết để làm căn cứ giảm nhẹ hình phạt”, luật sư Hưng nói và cho hay bản thân cũng đồng tình với tội danh truy tố đối với ông Hưng.

Theo luật sư Hưng, HĐXX cần xem xét vai trò, bối cảnh ông Thái tham gia ký các quyết định, bối cảnh chính sách, quá trình công tác, thời điểm ông Thái nhận tiền,… để xác định hành vi và có mức án phù hợp với thân chủ mình.





Luật sư Hưng dành nhiều thời gian để trình bày quan điểm để chứng minh việc ông Thái ký các quyết định là thực hiện theo nhiệm vụ được phân công và không phải là nguyên nhân trực tiếp để tạo điều kiện cho AIC trúng các gói thầu và nâng giá thiết bị y tế. Việc AIC trúng thầu, nâng giá thiết bị là do AIC gian lận, móc nối, thông đồng với các đơn vị tư vấn, đơn vị thẩm định và chủ đầu tư.

Ngoài ra, luật sư Hưng còn cho rằng ông Thái liên tục có ý kiến chỉ đạo, đôn đốc cơ quan chuyên môn khẩn trương thực hiện để hoàn thành xây dựng Bệnh viện đa khoa Đồng Nai theo đúng tiến độ và chỉ đạo tháo gỡ khó khăn để đưa bệnh viện đi vào hoạt động ổn định, phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh của người dân. Luật sư cho rằng đây là trách nhiệm và động cơ chính đáng của ông Thái.

Đề nghị cho hưởng khoan hồng để làm lại cuộc đời

Theo luật sư Hưng, ông đồng tình với những tình tiết giảm nhẹ mà viện kiểm sát đề nghị áp dụng với bị cáo Thái. Ngoài ra, luật sư Hưng đề nghị cho thân chủ mình được hưởng thêm tình tiết giảm nhẹ là người phạm tội đầu thú.

Bên cạnh đó, luật sư Hưng cho hay thân chủ mình có nhiều thành tích trong quá trình công tác, được tặng thưởng 52 huân, huy chương và bằng khen các loại. Trong đó có 2 Huy chương hạng nhì và hạng 3 do Chủ tịch nước tặng thưởng, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, hơn 20 bằng khen của nhiều bộ ngành và đặc biệt có 2 Huân chương lao động tự do do Chủ tịch nước Lào tặng thưởng,…

Ngoài ra, ông Thái có bố là người có nhiều thành tích, như: là người tập kết tham gia kháng chiến giải phóng đất nước và được tặng một Huân chương hạng nhất, 1 Huân chương lao động do Chủ tịch nước tặng, 1 Huân chương kháng chiến hạng nhất do Hội đồng Nhà nước tặng thưởng, 1 Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng và nhiều giấy tờ khen thưởng khác. Luật sư cho hay, mẹ bị cáo Thái cũng là người có nhiều thành tích, được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng nhì.

Từ đó, luật sư Hưng cho rằng thân chủ mình không có vai trò quyết định, không trực tiếp thực hiện nên chỉ có vai trò thứ yếu và có nhiều thành tích nên cần áp dụng chính sách khoan hồng đối với ông Thái để sớm trở về với gia đình và làm lại cuộc đời, trở thành công dân có ích cho xã hội.

Được nói, bị cáo Thái cho rằng chỉ đồng tình một phần với nội dung bào chữa của luật sư Hưng. Theo ông Thái, bản thân đã nhận tội, trong quá trình công tác ông suy nghĩ đơn giản nên dẫn đến sai phạm và đã thành khẩn thừa nhận cũng như chủ động khai báo, ăn năn hối lỗi.

“Đối với bị cáo, chỉ cần trình bày thêm một số tình tiết giảm nhẹ liên quan đến các thành tích cũng như quá trình của gia đình, còn phần làm rõ những nội dung trong vụ án thì bị cáo đã nhận rồi, bị cáo không yêu cầu luật sư bào chữa nữa”, ông Thành nói và mong HĐXX quan tâm đến bản thân và các bị cáo khác để được hưởng sự khoan hồng tối đa của pháp luật.