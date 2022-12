Cựu Giám đốc Bệnh viện Mắt TP.HCM bị tuyên phạt 7 năm tù

Sau 4 ngày xét xử, chiều 1.12, TAND TP.HCM tuyên án vụ “vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” đối với 8 bị cáo thuộc Bệnh viện Mắt TP.HCM.

Bị cáo Nguyễn Minh Khải thay đổi nhận thức, thừa nhận hành vi phạm tội

HĐXX nhận định tại tòa, các bị cáo cơ bản thừa nhận hành vi phạm tội theo cáo trạng, và căn cứ tài liệu khác, đủ cơ sở kết luận để loại nhà thầu Codupha trong gói thầu “mua sắm thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu năm 2018”, bị cáo Khải đã thêm tiêu chí thứ 7 về “ý kiến đánh giá của hội đồng đánh giá hàng mẫu trên mẫu dự thầu” trong 7 tiêu chí đánh giá kỹ thuật trên hồ sơ dự thầu; tự thành lập hội đồng đánh giá hàng mẫu.

Từ đó, bị cáo Khải chỉ đạo hội đồng đánh giá hàng mẫu chấm “không đạt” yếu tố kỹ thuật đối với thủy tinh thể nhà thầu Codupha, chấm trúng thầu với 2 nhà thầu còn lại tham gia dự thầu là Công ty Tâm Hợp và Công ty Hào Tín.

Trên cơ sở trúng thầu, bị cáo Nguyễn Minh Khải ký các hợp đồng mua 14.800 thủy tinh thể của Công ty Tâm Hợp, Công ty Hào Tín gần 50 tỉ đồng, buộc bệnh viện và người bệnh phải chi trả chênh lệch hơn 14,2 tỉ đồng. Trong đó, Quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán chênh lệch tăng hơn 5,2 tỉ đồng, người bệnh đã thanh toán chênh lệch tăng gần 9 tỉ đồng.





Trong vụ án, HĐXX đã xem xét vai trò tham gia, mức độ, hậu quả, tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng của từng bị cáo để phân hóa trách nhiệm hình sự. Tòa xác định bị cáo Khải có vai trò chính, song theo HĐXX, tại tòa bị cáo đã thay đổi nhận thức, thừa nhận hành vi, ăn năn hối cải, vận động gia đình khắc phục một phần hậu quả nên cần có mức án dưới khung hình phạt...

HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Khải (50 tuổi, Cựu Giám đốc Bệnh viện Mắt TP.HCM) 7 năm tù; Võ Thị Chinh Nga (56 tuổi, cựu Phó giám đốc, tổ trưởng tổ chuyên gia) 3 năm tù; Phí Duy Tiến (63 tuổi, cựu Phó giám đốc, tổ trưởng tổ thẩm định) 3 năm tù; Nguyễn Quốc Toản (62 tuổi, cựu Trưởng khoa Phẫu thuật gây mê hồi sức, Chủ tịch Hội đồng đánh giá hàng mẫu) 3 năm tù; Phan Thị Bích Hạnh (51 tuổi, cựu Trưởng phòng tài chính - kế toán, thành viên bên mời thầu) 1 năm 6 tháng tù.

Ngoài ra, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đỗ Nguyên (60 tuổi, cựu Trưởng khoa Tổng hợp Bệnh viện Mắt TP.HCM, tổ phó tổ chuyên gia phụ trách chấm kỹ thuật, đồng thời là thành viên Hội đồng đánh giá hàng mẫu) 12 tháng 7 ngày tù, bằng thời gian tạm giam, và trả tự do ngay tại tòa. Lương Ngọc Tuấn (57 tuổi, cựu Phó trưởng khoa khám mắt, nguyên Phó trưởng phòng vật tư thiết bị y tế) 12 tháng 7 ngày tù, bằng thời gian tạm giam và trả tự do ngay tại tòa. Nguyễn Trí Dũng (57 tuổi, cựu Phó giám đốc, trưởng khoa Glaucoma, thành viên bên mời thầu, đồng thời là thành viên Hội đồng đánh giá hàng mẫu) 12 tháng 7 ngày tù, bằng thời gian tạm giam, và trả tự do ngay tại tòa.