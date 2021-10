Cứu kịp thời 8 ngư dân Bến Tre trên tàu bị chìm trong sóng dữ

Chiều 6.10, tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Bến Tre, cho biết 8 ngư dân bị nạn do chìm tàu cá cách bờ 12 hải lý đã được lực lượng Hải đội 2 ứng cứu kịp thời và đưa người cùng phương tiện về Cảng cá Ba Tri (xã An Thủy, H.Ba Tri, tỉnh Bến Tre) an toàn.

Theo đó, sáng 6.10, Hải đội biên phòng 2 (đóng tại xã An Hòa Tây, H.Ba Tri - thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Bến Tre) nhận được tin báo của ngư dân về việc tàu cá mang số hiệu BT: 98046-TS (hiệu Minh Phát) do ông Trịnh Văn Hải, 57 tuổi, ngụ ấp An Thới, xã An Thủy, H.Ba Tri, Bến Tre làm chủ bị chìm. Tàu bị chìm cách cầu cảng Hải đội biên phòng 2 khoảng 12 hải lý. Lúc này, trên phương tiện có 8 người phải bám vào phần mũi tàu còn nhô lên mặt nước và cần cứu nạn khẩn cấp.

Ngay sau khi tiếp nhận và xác minh thông tin, nhận thấy xung quanh khu vực tàu bị nạn không có tàu thuyền nào hoạt động, thời tiết tương đối phức tạp do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, tính mạng 8 thuyền viên rất nguy hiểm nếu công tác tìm kiếm, cứu nạn triển khai không kịp thời.





Được sự chỉ đạo của Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Bến Tre, Ban Chỉ huy Hải đội biên phòng 2 đã điều động tàu cao tốc BP16-98-01 cùng 8 cán bộ, chiến sĩ khẩn trương ra hiện trường thực hiện nhiệm vụ cứu nạn.

Nhờ ứng cứu kịp thời, 8 thuyền viên được cứu lên tàu cao tốc BP16-98-01 của Bộ đội Biên phòng Bến Tre và triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, cung cấp mì tôm, nước uống. Sau khi được chăm sóc, sức khỏe 8 thuyền viên trên tàu chìm đã ổn định.