Cựu Phó tổng thống Pence kể lại cuộc nói chuyện với ông Trump về vụ bạo loạn

Cựu Phó tổng thống Mike Pence chuẩn bị ra mắt cuốn hồi ký có tựa đề “So Help Me God” (tạm dịch: Xin Chúa giúp con) vào ngày 15.11 tới. Theo những đoạn được tờ The Wall Street Journal trích, ông Pence cho biết đã bị ông Trump cảnh báo liên tục vì không chịu xoay chuyển kết quả bầu cử có lợi cho chính quyền của hai ông.

Theo ông Pence, ông Trump đã nhắc về một đơn kiện của đảng Cộng hòa tại Hạ viện, theo đó sẽ giúp ông Pence có thẩm quyền đối với kết quả bầu cử. “Nếu nó trao cho ông quyền lực, sao ông lại phản đối nó?”, ông Trump hỏi.

Cựu phó tổng thống cho biết ông Trump khi đó đã hối thúc ông không công nhận kết quả, nếu không sẽ bị coi là người nhút nhát. “Ông có thể là một nhân vật lịch sử, nhưng nếu ông nhút nhát, ông sẽ chỉ như những kẻ vô danh khác”, ông Trump nói với ông Pence, theo lời kể của cựu phó tổng thống.

“Ông quá thật thà... Mọi người sẽ nghĩ rằng ông là người ngớ ngẩn”, ông Pence cho biết ông Trump đã nói với ông như vậy.

Mặt khác, ông Pence cho hay luật sư John Eastman của ông Trump cũng cho rằng việc phản đối kết quả bầu cử là “ý tưởng tồi” nhưng lại gợi ý cho tổng thống thuyết phục phó tổng thống làm điều đó.





Về cuộc bạo loạn tại quốc hội ngày 6.1.2021, ông Pence cho biết vào lúc đầu khi nhìn thấy người biểu tình ôn hòa, ông thấy thương họ, “những người tốt đã đến tận Washington D.C để được thông báo rằng không thể thay đổi kết quả bầu cử”.

Tuy nhiên, khi bạo loạn xảy ra, ông Pence cho biết đã bước đi đến nơi an toàn một cách bình tĩnh thay vì bỏ chạy. Khi ông Trump đăng tweet rằng phó tổng thống thiếu “dũng cảm”, ông Pence đã phớt lờ và quay lại công việc.

Chưa đầy một tuần sau, hai người có cuộc nói chuyện và ông Trump hay tin gia đình ông Pence có mặt tại Điện Capitol vào ngày 6.1. “Ông có sợ không?”, vị tổng thống hỏi. “Không, tôi chỉ tức giận”, ông Pence đáp. Ông Trump sau đó tỏ ra buồn bã và nói “thật quá khủng khiếp khi kết thúc như thế này”.

Cuốn hồi ký của ông Pence sẽ được ra mắt vào ngày 15.11, cũng là ngày mà ông Trump sẽ đưa ra thông báo rất quan trọng. Theo giới truyền thông, đó có thể là quyết định tái tranh cử tổng thống.