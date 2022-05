Cứu sống du khách Mỹ bị nhồi máu cơ tim nguy kịch

25 phút chạy đua với thời gian

Ngày 31.5, BS.CK2 Phạm Thanh Phong, Phó giám đốc Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ, cho biết các bác sĩ khoa Tim mạch can thiệp bệnh viện vừa cứu sống bệnh nhân người Mỹ bị nhồi máu cơ tim cấp rất nguy kịch.

Trước đó, nam bệnh nhân J. J. V. 72 tuổi, người Mỹ vừa về H.Phong Điền, TP.Cần Thơ, chơi được một ngày thì đến trưa 28.5, ông đột ngột đau ngực trái dữ dội. Bệnh nhân được đưa đến cơ sở y tế địa phương sau đó tức tốc chuyển đến Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ trong tình trạng huyết áp tăng, đau ngực trái dữ dội, vã mồ hôi, tay chân lạnh, vật vã.

Kết quả điện tâm đồ bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim cấp, tình trạng rất nguy kịch. Ngay sau đó, quy trình báo động đỏ nội viện được kích hoạt, bỏ qua thủ tục hành chính, bệnh nhân được chuyển thẳng lên phòng can thiệp mạch vành.

Kết quả chụp mạch vành ghi nhận bệnh nhân bị hẹp nặng đoạn gần động mạch liên thất trước 95%, tắc đoạn giữa kèm huyết khối động mạch liên thất trước; động mạch vành phải thiểu sản, hẹp 80-90%. Ê kíp can thiệp đã can thiệp bằng cách nong bóng và đặt 2 stent phủ thuốc. Sau khoảng 25 phút chạy đua với thời gian, ê kíp đã tái thông mạch vành cho bệnh nhân.

Sau can thiệp bệnh nhân tỉnh, dấu hiệu sinh tồn ổn định, giảm đau ngực đang được theo dõi, điều trị và chăm sóc tại khoa Tim mạch can thiệp.





Theo ThS.BS Trần Văn Triệu, phụ trách Khoa Tim mạch can thiệp, Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ, nhồi máu cơ tim thường là tình trạng tắc hoàn toàn một hoặc nhiều nhánh động mạch vành - động mạch cung cấp máu nuôi tim - một cách đột ngột, làm chết tế bào cơ tim. Đây là tình trạng nguy hiểm, đe dọa trực tiếp đến tính mạng của người bệnh nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời. Nguyên tắc điều trị chung là tái lập dòng máu chảy trong đoạn động mạch vành bị tắc càng sớm càng tốt để cứu vãn tối đa phần cơ tim do thiếu máu nuôi dưỡng nằm xen lẫn với những vùng cơ tim đã chết vì hoại tử do thiếu máu.

Bệnh nhân xúc động như "từ cõi chết trở về"

Nằm tại khoa Tim mạch can thiệp, ông J. J. V đã rất xúc động khi được các bác sĩ Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ cứu “từ cõi chết trở về”. “Tôi đã rơi vào một tình trạng khủng khiếp, sốc rất nhiều. May mắn cho tôi đã đến bệnh viện này và được các bác sĩ giỏi nhanh chóng cứu tôi thoát khỏi cái chết. Tôi xin cảm ơn rất nhiều”, bệnh nhân người Mỹ nói.

Nói thêm về việc cấp cứu cho bệnh nhân nước ngoài, BS.CK2 Phạm Thanh Phong, Phó giám đốc Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ, cho biết: thời gian qua, bệnh viện đã tiếp nhận và điều trị thành công cho nhiều trường hợp người nước ngoài. Trong đó có nhiều ca cấp cứu không chỉ khó, đòi hỏi kỹ thuật chuyên sâu mà khâu thủ tục cũng rất phức tạp. “Chẳng hạn như bệnh nhân người Mỹ trên, mặc dù các giấy tờ thủ tục chưa thể hoàn tất nhưng ngay khi tiếp nhận xác định tình trạng bệnh nhân rất nguy kịch, bệnh viện đã tiến hành ngay quy trình báo động đỏ nội viện, bỏ qua mọi thủ tục hành chính, chuyển thẳng người bệnh lên phòng can thiệp mạch vành. Nhờ đó ê kíp đã cứu sống bệnh nhân rất kịp thời”, BS Phong nói.

Cũng theo BS Phong, hiện nay, TP.Cần Thơ nói riêng và ĐBSCL ngày càng phát triển, hội nhập, nhận được nhiều sự quan tâm của quốc tế. Người nước ngoài đến sống, làm việc rất nhiều. Vì vậy việc liên tiếp thực hiện thành công các ca cấp cứu như trường hợp bệnh nhân người Mỹ bị nhồi máu cơ tim có nhiều ý nghĩa.