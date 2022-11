Cựu thành viên Highlight phủ nhận tham gia nhóm chat sex

Vừa qua, ca sĩ kiêm nhà sản xuất Yong Junhyung đã phát hành album Loner và MV cho ca khúc chủ đề Koong. Đây là dự án âm nhạc đầu tiên đánh dấu màn tái xuất với tư cách nghệ sĩ solo của anh sau 4 năm kể từ khi Goodbye 20’s được phát hành vào năm 2018.

Được biết, Loner là một album gồm 6 ca khúc do nam rapper sáng tác. Trong đó, anh thể hiện những cung bậc cảm xúc khác nhau của một người thích sự cô độc. “Tôi thực sự là kiểu người thích ở nhà một mình và cảm thấy thoải mái với điều đó. Bất cứ khi nào tôi về nhà, tôi luôn bật TV hoặc âm nhạc, vì tôi không thích sự yên tĩnh. Cảm giác tự do lúc đó là điều tôi thích và truyền cảm hứng cho tôi”, Junhyung chia sẻ. Anh cũng cho biết album đặt ra những câu hỏi tại sao nhiều người lại cảm thấy cô đơn ngay cả khi họ đang ở trong đám đông và phản ánh những cảm xúc khác nhau của một người cô độc qua nhiều thể loại âm nhạc từ hip hop đến R&B và pop.

Bên cạnh đó, buổi ra mắt sản phẩm âm nhạc mới cũng đánh dấu lần đầu tiên Yong Junhyung phát biểu trước báo giới Hàn Quốc, sau khi anh bị vướng vào vụ bê bối video sex liên quan đến một số nghệ sĩ bao gồm cả Seungri và Jung Joon Young vào tháng 3.2019. Vào thời điểm đó, Junhyung bị cáo buộc là một thành viên thuộc nhóm chat Kakaotalk, nơi lan truyền bất hợp pháp các đoạn video sex quay lén. Sau một cuộc điều tra, tác giả ca khúc It’s not me được làm rõ không có trong nhóm chat. Tuy nhiên, anh thừa nhận đã xem các video do Jung Joon Young gửi riêng. Sau bê bối, Junhyung đã rời khỏi nhóm nhạc Highlight và nhập ngũ.

Khi sự việc được nhắc lại trong cuộc họp báo vừa rồi, Yong Junhyung thẳng thắng trả lời: “Tôi không tham gia vào bất kỳ nhóm chat nào. Tuy nhiên, tôi thành khẩn thừa nhận rằng mình đã có hành vi sai trái trong quá trình trò chuyện và tôi rất tiếc vì bản thân đã không thể sửa chữa được. Kể từ bây giờ, tôi sẽ làm việc chăm chỉ để mang đến những điều tích cực”, anh nói.





Được biết, câu chuyện về nhóm chat Kakaotalk nói trên là một phần của vụ bê bối từng làm chấn động làng giải trí - Burning Sun. Khi sự việc bị phơi bày, loạt thần tượng Kpop bao gồm Seungri (cựu Big Bang), Choi Jonghoon (F.T Island), Jung Joon Young cùng với cựu Giám đốc điều hành của Yuri Holdings - Yoo In Suk, một cựu nhân viên YG Entertainment, một người bạn của Jung Joon Young và một nhân viên câu lạc bộ Burning Sun được gọi là ông Kim đều dính phải cáo buộc tham gia nhóm chat đồi trụy, phát tán các video nóng bị quay lén và bình phẩm khiếm nhã, tục tĩu về phụ nữ. Những thành viên có mặt trong phòng chat trên đều đã bị kết án tù.

Yong Junhyung lần đầu tiên được công chúng biết đến vào năm 2009 với tư cách là rapper của nhóm nhạc nam Beast (sau này là Highlight). Trước khi scandal nổ ra, Junhyung nổi tiếng như một nam thần tượng đa tài khi vừa có thể hát, rap, nhảy, viết nhạc, sản xuất và đóng phim. Trong suốt sự nghiệp của mình, anh từng sáng tác nhiều ca khúc hit cho Highlight, các album solo, album đặc biệt của BTOB và hợp tác thành công với nhiều tên tuổi đình đám như HyunA, Wheesung, G.NA, Apink, Heize, Park Shin Hye… Về đời tư, anh và nữ thần tượng quá cố Goo Hara từng có thời gian hẹn hò kéo dài gần 2 năm.

Hiện tại, Yong Junhyung đã bắt đầu trở lại làng giải trí và mang đến nhiều tin vui cho người hâm mộ. Ngoài album mới, anh cũng vừa tổ chức một buổi hòa nhạc cá nhân vào ngày 4 - 5.11 tại Seoul (Hàn Quốc).