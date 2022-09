Cựu tổng thống Mỹ Barack Obama giành giải Emmy

Barack Obama (61 tuổi) tường thuật trong 5 tập phim tài liệu Our Great National Parks (tạm dịch Công viên quốc gia vĩ đại của chúng ta), trải dài từ Patagonia, Chile, đến Tsavo, Kenya.

Năm 2020, bộ phim tài liệu American Factory mà cả Barack và Michelle Obama sản xuất đã đoạt giải Oscar. Phim kể câu chuyện về những gì xảy ra khi một công ty Trung Quốc mở nhà máy sản xuất kính ô tô tại địa điểm cũ của hãng General Motors ở Ohio (Mỹ), đối mặt với sự hoài nghi dữ dội của cộng đồng và khác biệt về văn hóa.

Obama đoạt giải Grammy khi giành chiến thắng ở hạng mục Bản Audio xuất sắc nhất với phiên bản audio của cuốn Dreams From My Father (2006) và The Audacity of Hope: Thoughts on Reclaiming The American Dream (Dreams From My Father (2008).

Trong khi đó danh ca Adele tiến thêm một bước nữa để đạt được vị trí EGOT sau khi giành giải Emmy cho chương trình đặc biệt trên CBS của cô là One Night Only.

Với nhiều giải Grammy và một giải Oscar cho Bài hát gốc hay nhất, ca/nhạc sĩ Adela chỉ cần một giải Tony để đạt được EGOT.





Adele hiện đã vượt lên trước Lady Gaga, người cũng được đề cử trong hạng mục đặc biệt với Tony Bennett là One Last Time: An Evening With Tony Bennett & Lady Gaga.

Trong lịch sử chỉ có 17 người đạt được EGOT, bao gồm Audrey Hepburn, Rita Moreno và Andrew Lloyd Webber.

Gần đây nhất, Jennifer Hudson đã gia nhập câu lạc bộ EGOT vào ngày 13.6.2022 sau khi giành được giải Tony cho vở nhạc kịch hay nhất (A Strange Loop) với tư cách là nhà sản xuất.

Barack Obama từng giành giải Grammy và Oscar, sẽ đạt danh hiệu EGOT khi nhận được 4 giải Emmy, Grammy, Oscar và Tony - một thành tích chỉ có 17 người đạt được cho đến nay.