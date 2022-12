Đã chuẩn bị xong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Kết nối đến công an cấp xã

C06 cho biết đang đẩy nhanh tiến độ để 63 tỉnh, thành sớm kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (CSDLQGVDC), sớm bỏ hoàn toàn việc yêu cầu người dân xuất trình sổ hộ khẩu (SHK), sổ tạm trú (STT) và những giấy tờ khác.

Trao đổi với Thanh Niên, đại diện Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư (thuộc C06) cho biết 16 tỉnh, thành đã được kết nối CSDLQGVDC là đường truyền toàn tỉnh, các sở, ban ngành, ủy ban… đều được kết nối và nếu người dân đến làm thủ tục sẽ tra cứu dữ liệu được ngay.

Ngoài các tỉnh được kết nối, lực lượng công an cả nước, từ cấp xã cũng đã được kết nối. Do vậy sắp tới nếu bỏ hoàn toàn SHK, người dân thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) ở các địa phương chưa được kết nối thì có thể tới công an cấp xã đề nghị cấp giấy chứng nhận về cư trú, sau đó quay lại thực hiện TTHC như bình thường hoặc sử dụng dữ liệu từ ứng dụng VNeID để chứng minh.

Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng kiêm người phát ngôn Bộ Công an, cho biết Bộ Công an đã chuẩn bị xong CSDL và đảm bảo sạch để cho phép kết nối. Tuy nhiên, các đơn vị khác chưa làm sạch dữ liệu, chưa có CSDL riêng để có thể kết nối. Một số địa phương, sở ngành kết nối rất tốt, như ngành thuế, BHYT… ông Xô cho biết sang năm 2023 khi bỏ hoàn toàn SHK giấy sẽ có nhiều lợi ích, tuy nhiên mới đầu cũng không thể tránh được phiền phức cho người dân, nhưng chỉ là cá biệt.

Dùng định danh điện tử

Nói thêm về tồn tại, hạn chế, đại diện C06 cho biết Bộ Công an đã tham mưu với Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương rà soát các văn bản, TTHC yêu cầu xuất trình SHK, STT giấy, tuy nhiên việc thực hiện của các bộ, ngành, địa phương còn chậm. Vẫn còn một số địa phương đợi hướng dẫn, chỉ đạo, triển khai của các bộ, ngành theo ngành dọc kéo theo sự chậm trễ trong việc thực hiện. Nhiều địa phương, sở, ngành CSDL chưa đầy đủ, và mức độ sẵn sàng, đáng tin cậy của dữ liệu đáp ứng yêu cầu cần phải tiếp tục đánh giá và hoàn thiện.





Từ những hạn chế này, Bộ Công an đề xuất Chính phủ chỉ đạo, kiểm tra và hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh các dịch vụ công thiết yếu, khẩn trương hoàn thiện dữ liệu để kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia. Đôn đốc các bộ, ngành, địa phương sử dụng tài khoản định danh điện tử trên cổng dịch vụ công để giải quyết các TTHC, khắc phục tình trạng khó khăn khi đăng ký định danh điện tử để người dân sớm được hưởng lợi ích, dùng để thay thế CCCD và các giấy tờ khác.

Gần đây, đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, cũng ký ban hành Thông tư số 46 quy định về việc kết nối, chia sẻ và khai thác thông tin giữa CSDLQGVDC với CSDL quốc gia, CSDL chuyên ngành và hệ thống thông tin khác. Thông tư sẽ có hiệu lực từ ngày 19.12 tới.