Đa dạng cuộc chơi đĩa than

Không còn thế độc tôn của “nhạc xưa”

Ca sĩ Vũ Thắng Lợi đã lặn lội vào TP.HCM để hợp tác cùng nhạc sĩ Đức Trí thực hiện đĩa than Quê gồm 9 ca khúc có chủ đề về quê hương: Một khúc tâm tình của người Hà Tĩnh, Người đi xây hồ Kẻ Gỗ (Nguyễn Văn Tý), Câu hò bên bờ Hiền Lương (Hoàng Hiệp), Tiếng đàn bầu (Nguyễn Đình Phúc), Tình yêu của đất và nước (Hoàng Vân), Tùy hứng lý qua cầu (Trần Tiến), Neo đậu bến quê (An Thuyên), Quê nghèo (Phạm Duy), bên cạnh đó là sáng tác mới Về với quê của nhạc sĩ Đức Trí.

Theo ca sĩ Vũ Thắng Lợi, trước đây, do khán giả hay nghe “nhạc xưa” nên nhiều người thích làm đĩa than nhạc xưa, nhưng nhu cầu của khán giả ngày nay đang ngày càng mở rộng hơn. “Khi tôi xin lời khuyên cho chủ đề của đĩa than, anh Trí nói đến những ca khúc về quê hương, ngay lập tức tôi thấy hào hứng và quyết định làm luôn”, Vũ Thắng Lợi, một trong những giọng ca thính phòng hàng đầu Việt Nam hiện nay, lý giải vì sao lại chọn những ca khúc có chủ đề về quê hương (trong đó có nhiều ca khúc mang âm hưởng âm nhạc dân gian) cho đĩa than đầu tiên trong sự nghiệp âm nhạc của mình.

“Theo tôi, những ca khúc về quê hương luôn có vị trí nhất định trong lòng khán giả Việt. Khi trẻ, nhiều người có thể thích những dòng nhạc mới, nhưng đến khi có tuổi, với những trải nghiệm cuộc sống nhất định, nhiều người lại quay về thích nghe những ca khúc về quê hương”, Vũ Thắng Lợi nói thêm. Đĩa than Quê vừa chính thức ra mắt khán giả vào tháng 1 vừa qua. Cùng với đó, Vũ Thắng Lợi cũng tái bản đĩa Tình ca, album đầu tay của anh chủ yếu gồm các ca khúc “nhạc đỏ”, dưới định dạng đĩa than. Về đĩa than “nhạc đỏ”, cách đây 2 năm, diva Thanh Lam cũng đã ra mắt album Nơi tình yêu bắt đầu, trong đó có phiên bản đĩa than. Trước đó, ca sĩ Tố Nga phát hành đĩa than Trăng gồm những ca khúc nhạc trữ tình truyền thống.

Sự đa dạng ở các sản phẩm đĩa than của ca sĩ trong nước không chỉ thể hiện qua chủ đề và thể loại âm nhạc mà cả số đầu sản phẩm đĩa than được sản xuất trong thời gian qua. Chỉ trong khoảng cuối năm 2021 và đầu năm 2022, tính cả album Quê của Vũ Thắng Lợi, Gia Định Audio (và nhạc sĩ - nhà sản xuất Đức Trí) đã giới thiệu 4 đĩa than: Nỗi yêu bé dại (gồm 9 sáng tác mới của nhạc sĩ Đức Trí, do Thùy Chi thể hiện), Cơn mưa phùn (Nguyên Hà - Lân Nhã), Một chiều thu (9 ca khúc xưa và nay về mùa thu của Trịnh Công Sơn, Ngô Thụy Miên, Đoàn Chuẩn - Từ Linh, Việt Anh… qua tiếng hát Hồng Nhung, Lê Hiếu, Hương Giang, Trọng Bắc, Hoàng Yến, Diệu Hiền, Quang Minh).





“Trẻ hóa” âm nhạc

Có thể thấy, thời gian gần đây, nhiều ca sĩ thực hiện những sản phẩm đĩa than với những ca khúc mang chủ đề hay thể loại âm nhạc “trẻ” hơn so với những sản phẩm trước đây mà lâu nay nhiều người vẫn vô tình mặc định cho đĩa than. Có thể kể đến như Nguyên Hà gần đây thực hiện đĩa than với những sáng tác của nhạc sĩ Hồ Tiến Đạt - Điều vô lý thứ nhất, hay Lê Cát Trọng Lý, Trang (Tỉnh giấc khi ông trời đang ngủ), Hoàng Thùy Linh hay Hà Anh Tuấn, Phương Thanh, Dzũng (Dzũng Phạm, thành viên ban nhạc Hạc San, với đĩa nhạc không lời chơi bằng guitar đầu tiên tại Việt Nam Tình tính tang). Nhạc sĩ Đức Trí cũng đang có kế hoạch cộng tác với nhóm Ngọt để thực hiện đĩa than. Nhiều nhà sản xuất hoàn toàn đồng ý khi nhìn nhận thị trường đĩa than ngày càng trẻ hóa, từ nội dung sản phẩm cho đến ca sĩ thể hiện lẫn đối tượng thưởng thức.

Càng lúc càng có thêm những nghệ sĩ thấy mình không thể nằm ngoài cuộc chơi đĩa than. Ca sĩ Tùng Dương hé lộ, anh đang thực hiện đĩa than đầu tiên và sẽ sớm ra mắt. “Làm nghề gần 20 năm nhưng tôi chưa thực sự tìm được nơi nào phù hợp để thực hiện các công đoạn thu thanh analog hay sản xuất cho đĩa than”, Tùng Dương lý giải về việc bắt đầu với cuộc chơi này muộn hơn so với những đồng nghiệp khác là từ sự khắt khe trong việc thực hiện sản phẩm âm nhạc cá nhân.

Ca sĩ Vũ Thắng Lợi cho hay, làm một album bình thường đơn giản hơn so với làm đĩa than “vừa tốn công, tốn của”. Anh nói: “Nhưng tôi xác định làm sản phẩm đĩa than như vậy là để cống hiến. Và về lâu dài, những sản phẩm như vậy sẽ cho mình nhiều giá trị hơn. Những năm gần đây, ngoài nhạc số trên mạng thì thị trường đĩa than của thế giới cũng rất sôi động. Xu hướng làm đĩa than của những nghệ sĩ trong nước là tất yếu và sẽ còn tiếp tục phát triển trong thời gian tới”.

Theo nhạc sĩ Đức Trí, thời gian qua, việc đầu tư để Gia Định Audio hay ca sĩ nào đó hợp tác với anh dù không có lợi nhuận nhưng lấy lại được vốn để có thể làm tiếp. Vì sức mua và vòng quay của sản xuất âm nhạc “mạnh khỏe” nên nhà sản xuất có thể tiếp tục tăng số lượng phát hành dần, điều đó cho thấy thị trường ngách này đang phát triển.

Bằng chứng là những năm gần đây, Gia Định Audio chỉ tập trung sản xuất đĩa than. “Nếu sắp tới, đĩa than có thể phổ cập được thì đó là tín hiệu đáng mừng. Nói là vậy nhưng cũng không dễ, vì việc nghe nhạc từ đĩa than cần máy móc cầu kỳ và không gian cố định”, Đức Trí nói. Dù vậy, tín hiệu từ thị trường cũng như dự đoán của một số nhà phân phối về sự phát triển của đĩa than thời gian tới là cơ sở để hy vọng đĩa than đang trở lại một cách gần gũi, phổ biến với người nghe Việt Nam.