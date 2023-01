Đa dạng hình thức lựa chọn xem phim ngày Tết cho gia đình Việt

Có thể thấy, sau sự bùng nổ doanh thu phòng vé trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2023 với bom tấn Avatar: The Way of Water (hơn 228 tỉ đồng). Đường đua phim Tết 2023 được giới làm phim đặt nhiều kỳ vọng sẽ sớm đưa ngành công nghiệp điện ảnh được phục hồi.

Dạo qua một vòng các phòng chiếu, đề tài phim Tết năm nay đa dạng và phong phú hơn khi không có phim nào đụng độ về nội dung và đề tài. Theo chia sẻ của các nhà sản xuất, 3 phim Tết 2023 được chú trọng về nội dung, chất lượng tác phẩm thay vì kiểu “mì ăn liền”. Chị Chị Em Em 2 và Nhà Bà Nữ lấy bối cảnh và nội dung phim xoay quanh cuộc sống của người dân phương Nam. Phim hài Siêu lừa gặp siêu lầy được đạo diễn Võ Thanh Hòa khẳng định là bộ phim thuần Việt, song có nhiều cảnh quay ở nước ngoài.

Để phục vụ nhu cầu giải trí Tết của khán giả Việt, nền tảng xem phim online Galaxy Play cũng vừa công bố về sự xuất hiện của hàng loạt tác phẩm điện ảnh đình đám Việt Nam và quốc tế trong năm qua, xuyên suốt từ 23 tháng Chạp đến mùng 10 Tết Quý Mão. Nổi bật trong đó là Quyết tâm chia tay (Decision to leave) bộ phim điện ảnh bí ẩn lãng mạn của Hàn Quốc năm 2022 do Park Chan-wook sản xuất, đồng biên kịch và đạo diễn. Với sự sáng tạo vượt bậc trong phong cách kể chuyện, “quái kiệt” Park Chan Wook đã biến Quyết tâm chia tay trở thành một tác phẩm điện ảnh lôi cuốn và lộng lẫy đến mê hoặc xứng với tất cả những mỹ từ mà giới phê bình quốc tế đã dành cho nó sau Liên hoan phim Cannes 2022. Sự thành công của bộ phim mang về cho Park Chan Wook giải Đạo diễn xuất sắc tại LHP Cannes 2022 và đưa Thang Duy trở thành người nước ngoài đầu tiên đoạt giải thưởng danh giá Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Rồng Xanh 2022.

Sau Quyết tâm chia tay, Cô gái từ quá khứ sẽ là phim điện ảnh Việt tiếp theo có mặt trên Galaxy Play từ ngày 28 Tết. Đây là phần phim thứ 5 trong chuỗi phim Gái già lắm chiêucủa bộ đôi đạo diễn Bảo Nhân - Nam Cito. Bộ phim Cô gái từ quá khứ ra mắt khán giả online vào ngày 28 Tết trên Galaxy Play hứa hẹn sẽ là "món ăn lạ" đáng để thưởng thức trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán 2023 này. Đây cũng là cơ hội để những ai trót bỏ lỡ hai tác phẩm gây sốt phòng vé năm qua cũng có thể một lần nữa được thưởng thức một cách trọn vẹn.

Lựa chọn đưa hàng loạt tác phẩm điện ảnh tiêu biểu trong năm 2022 ra mắt khán giả online ngay dịp Tết Nguyên Đán, Galaxy Play mong muốn tạo cơ hội để những người yêu thích phim ảnh dù không thể ra rạp vẫn được thưởng thức các tác phẩm điện ảnh hay tại nhà với chi phí phù hợp; và thêm hoạt động giải trí chung để các thành viên trong gia đình có thể lựa chọn, gắn kết tình thân dịp Tết.

Được biết đặc biệt dịp Tết 2023, Galaxy Play sẽ cho ra mắt combo siêu ưu đãi dành cho tất cả khách hàng khi mua gói Galaxy VIP Tết 6 tháng và gói Galaxy VIP Tết 12 tháng. Với 2 combo này, khách hàng được tự do thưởng thức toàn bộ kho phim có trong Galaxy Play, kể cả phim thuê Việt và phim thuê nước ngoài. Đồng thời, nhận thêm quà tặng 4 vé xem phim CGV cho cả gia đình dịp Tết. Chương trình ưu đãi diễn ra giới hạn từ 14.1.2023 – 29.1.2023 (Mùng 8 Tết).





Galaxy Play cũng là nền tảng hiếm hoi tại Việt Nam sở hữu kho phim chiếu rạp đồ sộ. Vì vậy, nếu các khán giả trót bỏ lỡ hoặc muốn xem lại các phim điện ảnh đình đám tại rạp một thời cũng có thể tìm kiếm và thưởng thức như: Bố già, Lật mặt, Em và Trịnh, Bỗng dưng trúng số, Người nhện không nhà…

Bên cạnh các bộ phim châu Á mới nhất được cập nhật thường xuyên, Galaxy Play cũng sẽ khiến người dùng không thể rời mắt với với kho phim bộ độc quyền do chính Galaxy Play sản xuất như: Hùng long phong bá, Thời hoa dại, Chị mẹ học yêu, Biệt thự đèn lồng, Gái ngàn đô…

Sắp tới, phần tiếp theo của bộ phim hành động Hùng long phong bá được "nhào nặn" dưới bàn tay của đạo diễn Toni Dương Bảo Anh, nằm trong loạt dự án Galaxy Original (phim bộ độc quyền) do Galaxy Play sản xuất cũng sẽ được lên sóng độc quyền trên nền tảng từ ngày Mùng 1 Tết âm lịch sắp tới (nhằm ngày 22.1).

Không chỉ sở hữu kho nội dung đồ sộ, một trong những ưu điểm của Galaxy Play còn là tích hợp công nghệ vào trải nghiệm giải trí. Trên các thiết bị Android, khán giả sẽ được thưởng thức môn nghệ thuật thứ bảy với chuẩn âm thanh nổi Audio Dolby 5.1, đảm bảo trải nghiệm xem phim rạp tại gia đình. Bên cạnh đó, các bộ phim điện ảnh đều được trình chiếu với độ nét từ Full HD đến 4K, mang đến góc nhìn chân thực và sống động. Ứng dụng cũng cho phép bạn tải sẵn các phim về thiết bị di động để xem offline bất kỳ lúc nào, tránh trường hợp bị gián đoạn trải nghiệm do mạng 4G yếu hoặc đến nơi không được phủ sóng Wi-Fi.