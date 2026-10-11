Tháng 9.2026, Thỏ và Thơm trở về Hà Nội sau một chuyến đi dài với Anh trai vượt ngàn chông gai (ATVNCG); Emcee L phát hành album cá nhân Kịch bản đầu tiên sau 10 năm ấp ủ, chắt chiu. Ba thành viên của Da LAB dường như đã trải qua một mùa hè rực rỡ và trọn vẹn theo cách riêng của họ.

Ở giữa ánh hào quang hiện tại, Da LAB có đang bất ngờ về chính mình?

Thỏ: Trong suốt khoảng thời gian 20 năm hoạt động nghệ thuật, chỉ cho đến khi tham gia chương trình ATVNCG 2026, tôi mới bất ngờ về bản thân mình. Những thành công trước đó cùng với Da LAB là những thành công mang dấu ấn của tập thể, tôi chưa bao giờ nghĩ mình có thể đạt được thành công với tư cách một nghệ sĩ độc lập. Vì vậy, khi được khán giả yêu mến và có những thành tựu cá nhân trong ATVNCG, tôi rất bất ngờ và biết ơn. Tôi cũng bất ngờ khi thấy mình có thể kết nối với những người bạn mới, thấy mình có những khoảnh khắc xúc động mà trước đây tôi không nghĩ là mình có thể có.

Emcee L: Tôi cũng khá ngợp với lịch trình và sự nổi tiếng như hiện tại. May mắn khi Da LAB đã có một quãng thời gian xây dựng yếu tố cốt lõi là âm nhạc đủ tốt với những bài hát được yêu mến, nên với cá nhân tôi, đây giống như một sự ghi nhận xứng đáng cho những cố gắng của tất cả anh em.

Thơm: Nói bất ngờ thì cũng không hẳn, tôi có đôi chút tự hào vì sự kiên trì của bản thân mình và anh em Da LAB hơn.

Thỏ và Thơm đã dành bao nhiêu tháng và chuẩn bị những gì cho mình trước khi bước vào hành trình ATVNCG? Trước và sau ATVNCG, đâu là điều thay đổi lớn nhất bên trong bản thân bạn?

Thỏ: Tôi không chuẩn bị gì nhiều. Tôi dành khoảng 2 tháng tập nhảy, tuy nhiên cũng chỉ một tuần 2 buổi. Trước khi tham gia ATVNCG, tôi là người khép kín, gần như không có bạn bè, không giao lưu tụ tập. Tôi không nghĩ là trong chương trình tôi có thể nhanh chóng kết nối được với nhiều anh em đến vậy. Bây giờ sau khi chương trình kết thúc, tôi có thêm hơn ba chục người anh em mới. Và tôi rất vui vì điều đó.

Thơm: Khoảng thời gian để chuẩn bị tính từ lúc tôi quyết định tham gia chương trình cũng không dài. Tôi có sắp xếp thời gian để đi học nhảy vài buổi, chủ yếu để học cách giải phóng hình thể, vì trước giờ tôi chưa biểu diễn cùng vũ đạo. Dù vậy, cái cần chuẩn bị nhất có lẽ là tinh thần. Nhiều năm nay tôi dành phần lớn thời gian cùng gia đình, chưa bao giờ tôi rời nhà lâu như vậy, nên cũng cần chuẩn bị tâm lý rất nhiều.

Thơm trong tiết mục Vùng xám của Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 Ảnh: NSCC

Có nhiều thứ đã thay đổi trong tôi thời gian qua, có thứ tôi thích, có thứ tôi phải tập làm quen và chấp nhận. Đây là khoảng thời gian nổi tiếng nhất trong sự nghiệp của tôi. Trước đây, tôi đã từng: không nổi tiếng, nổi tiếng ít, hết nổi tiếng, nổi tiếng trở lại.

Sự nổi tiếng cứ đến rồi đi, tôi dần quen với nó, nhưng là một người đã biết về nó, tôi luôn có một câu hỏi, vậy nổi tiếng nhiều sẽ như thế nào? Và giờ tôi gặp nó rồi, cảm nhận về nó rồi. Nó là cảm giác dễ chịu nhưng cũng hơi chưng hửng, khi biết đến một đáp án và rồi lại băn khoăn với một câu hỏi đến liền kề sau đó. Nó thú vị, và ở một vài khía cạnh, cũng khá khó khăn.

Thời gian qua, nhóm nhạc Da LAB gây sốt bởi sự tham gia của Thỏ và Thơm trong Anh trai vượt ngàn chông gai; còn Emcee L thì phát hành album đầu tay được đánh giá cao Ảnh: NSCC

Thỏ và Thơm có gặp phải trạng thái trống rỗng, bâng khuâng sau khi kết thúc hành trình kỳ thú ở ATVNCG không? Giả sử có một khoảng lặng mở ra vào lúc chúng ta thấy trống rỗng hay bâng khuâng ấy, bạn thấy mình đang làm gì trong khoảng lặng riêng tư đó?

Thỏ: Sau khi chương trình kết thúc, tôi quay lại cuộc sống thường ngày: lúc rảnh thì ở nhà với vợ, đưa đón con đi học, khi có việc thì đi diễn với Da LAB hoặc các chương trình riêng của bản thân. Tôi không cảm thấy hụt hẫng hay trống rỗng, có lẽ vì có gia đình bên cạnh, và các anh em trong chương trình vẫn thường xuyên tương tác, gặp gỡ nhau khi có dịp. Thực ra, tôi vẫn thích được sống trong các khoảng lặng hơn.

Thơm: Tôi thấy nhẹ nhõm. Tôi đã trải nghiệm, đã thẩm thấu đủ hành trình này rồi. Cảm giác trống rỗng và bâng khuâng thực ra là rất thường tình, tôi ở trong đó và làm đủ thứ tôi thích, tôi làm chính tôi thôi.

Nhóm nhạc Da LAB với 3 thành viên Thỏ, Thơm và Emcee L Ảnh: NSCC

Kể về lần gần đây một khoảnh khắc trong bạn bật ra câu hỏi: "Điều này có thật không?".

Thỏ: Đây là câu hỏi thường xuyên nảy ra trong đầu tôi khi tham gia ATVNCG. Lần gần nhất câu hỏi này bật ra là lúc tôi cầm trên tay tờ giấy công bố tôi có điểm bình chọn cá nhân cao nhất ở công diễn số 5.

Thơm: Phản ứng của mọi người khi thấy tôi hôm họp báo ra mắt chương trình ATVNCG.

Da LAB trình diễn ca khúc Bầu trời mới cùng Minh Tốc và Lam trong lễ trao giải Làn sóng xanh (tháng 1.2025) Ảnh: NSCC

Sự nổi tiếng giống như một quả bong bóng, càng nổi tiếng, trái bóng như càng căng lên, và khi trái bóng thật căng rồi, thì một va chạm, một châm chích dù cực nhỏ cũng có thể làm trái bóng ấy vỡ tan. Đỉnh cao và vực sâu đôi khi không phải là ranh giới mà chỉ là một khoảnh khắc. Bạn ứng xử thế nào với trái bóng mình đang giữ trong tay?

Thỏ: Tôi luôn biết trái bóng của mình được bơm căng là do đâu, và tôi luôn cố gắng gìn giữ nguồn không khí đó. Khi được quan tâm và yêu thương nhiều hơn, tôi luôn tâm niệm phải làm sao để xứng đáng với những điều đó. Tôi vẫn đang từng ngày học hỏi và cố gắng điều chỉnh các hoạt động của mình cho phù hợp với nhịp sống và vị trí mới.

Thơm: Hồi bé mỗi khi mình chơi thổi bóng, người lớn sẽ nhắc một câu mà giờ mình thấy cũng đúng với trường hợp này: Biết dễ vỡ thì thổi nó vừa vừa thôi. Trẻ con thấy bóng càng to càng thích thú, chẳng biết bao nhiêu là đủ, nhưng có thể nếu nhìn nhận một cách lý trí như người lớn, sẽ tự điều chỉnh để nhỡ sau bóng có nổ thì cũng chẳng phải tại mình. Sự nổi tiếng cũng có phần giống thế, tôi nghĩ vậy, cứ làm những thứ mình tự kiểm soát được thôi.

Emcee L: Giờ cũng là lúc chúng tôi đều cần tỉnh táo, có những bước đi chắc chắn hơn trong tương lai.

Thơm và Thỏ trên sân khấu Anh trai vượt ngàn chông gai Ảnh: NSCC

Khi quyết định không tham gia ATVNCG để tập trung hoàn thiện album riêng, dõi theo hành trình "vượt chông gai" của Thỏ và Thơm, Emcee L có lúc nào cảm thấy mình đang bỏ lỡ điều gì đó đẹp đẽ trong chặng đường làm nghề?

Emcee L: Đó là quyết định lý trí và khó khăn nhất của tôi trong năm qua. Quãng thời gian 2 anh em Thỏ, Thơm tham gia ATVNCG cũng là một hành trình đặc biệt với tôi khi nhóm và bản thân tôi cùng nhận được nhiều sự quan tâm, yêu mến của mọi người. Và song hành với quãng thời gian đó, tôi đã thực hiện được mơ ước của mình suốt nhiều năm làm nghề: hoàn thiện album phòng thu cá nhân đầu tiên.

Bạn từng chia sẻ mỗi lần làm album thì rút ra được rất nhiều bài học. Vậy bài học của lần này là gì?

Emcee L: Tôi học được thêm nhiều kiến thức trong quá trình sản xuất một bài hát rồi sau đó nối mạch cho những bài hát thành một concept tổng thể. Việc sản xuất album luôn khiến mình phải động não, vì lúc này phần việc của cá nhân sẽ lớn hơn rất nhiều so với khi làm cùng anh em. Và điều đó cũng giúp mình trở thành một phiên bản tốt hơn.

Emcee L tại buổi ra mắt album đầu tay Kịch bản đầu tiên Ảnh: NSCC

Khi mỗi thành viên đều có khoảng trời riêng, dấu ấn cá nhân riêng và đang ngày càng bứt lên mạnh mẽ, điều gì sẽ giữ Da LAB ở lại cùng nhau?

Thỏ: Tôi luôn tâm niệm Da LAB sẽ là mãi mãi, còn ATVNCG là một cuộc chơi để anh em có thêm nhiều trải nghiệm. ATVNCG rồi sẽ kết thúc, những cơ hội mới sẽ mở ra với từng cá nhân, nhưng những gì mà Da LAB đã đạt được trong suốt những năm qua, có lẽ không thành viên đơn lẻ nào có thể vượt qua được. Và bản thân tôi cũng không có nhu cầu vượt qua hoặc tách ra khỏi Da LAB. Có thể tôi sẽ đưa đến khán giả hình tượng nghệ sĩ độc lập Thỏ, nhưng sau đó tôi sẽ và vẫn luôn hoạt động tiếp tục cùng Da LAB.

Thơm: Chúng tôi có nhiều tài sản chung lắm, giờ chia xa thì chia "hành lý" rất phức tạp, nên thôi bỏ qua đi.

Emcee L: Chúng tôi hay đồng thanh chữ "tiền", nói vui vui nhưng đó cũng là yếu tố chính thật đấy.

Thỏ và Thơm đã có một hành trình rực rỡ tại Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 Ảnh: NSCC

10 - 15 năm trước, Da LAB có Tử tế show gây tiếng vang trong cộng đồng rap và giới underground. Nhớ lại những ngày tháng tuổi trẻ say sưa với âm nhạc nhưng cũng đau đáu giữa những lựa chọn sống còn cho tương lai, ký ức hay khoảnh khắc nào còn neo lại trong bạn tới tận ngày hôm nay?

Thơm: Ký ức về khoảng thời gian đó đối với tôi vẫn khá nguyên vẹn. Đó dường như là thành công mang tính đại chúng của tất cả anh em chúng tôi, về cả phương diện cá nhân lẫn tập thể. Có nhiều cung bậc cảm xúc và cả những bài học, mà một số trong đó đến ngày hôm nay tôi mới hiểu về chúng.

Emcee L: Tử tế show là những sân khấu đầu tiên cho tôi biết mình đã làm được điều mình mong muốn và mơ ước. Đó là khi mình hát, rap những bài mình viết ra, và có hàng nghìn người thuộc và hát theo.

Thỏ: Quãng thời gian ấy quá dài, nếu để chọn một khoảnh khắc nào đó thì ngay bây giờ tôi chưa thể chọn được. Nếu có cơ hội, tôi muốn kể một câu chuyện dài hơn. Bây giờ tôi chỉ tập trung cho hiện tại và tương lai.

Thỏ trong tiết mục Người về nơi đâu trên sân khấu Anh trai vượt ngàn chông gai Ảnh: NSCC

Kế hoạch sắp tới của các thành viên Da LAB là gì? Sẽ có một concert kỷ niệm 20 năm?

Thỏ: Hiện tại chúng tôi đang tập trung hoàn thiện cho EP sắp tới của Da LAB. Về concert, đó là một dự án lớn, sẽ cần chuẩn bị rất nhiều thứ. Về cá nhân, tôi cũng đang cố gắng hoàn thiện EP solo đầu tiên của mình, hy vọng các tác phẩm của riêng tôi sẽ được khán giả đón nhận.

Thơm: Trước mắt tôi muốn ưu tiên các hoạt động chung của nhóm. Tôi cũng có một số dự án cá nhân đang triển khai, hy vọng sớm hoàn tất trong thời gian tới.

Emcee L: Thời gian qua tôi cũng vừa ra mắt thương hiệu sản xuất âm nhạc riêng với mục tiêu hướng đến giá trị cốt lõi trong âm nhạc là những bản audio chất lượng cao. Tôi muốn tạo ra một môi trường tốt, lành mạnh và đi thẳng vào chuyên môn cho các bạn nghệ sĩ trẻ. Trước đây, tôi tự mày mò, học mọi thứ một mình và mất thời gian quá lâu, nên việc xây dựng phòng sản xuất chuyên nghiệp sẽ là hướng đi chính trong tương lai của tôi.