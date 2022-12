Đà Lạt: Gây rối trật tự còn đánh công an

Trước đó, khoảng 19 giờ 30 ngày 14.12, lực lượng Công an P.1, TP.Đà Lạt nhận tin báo một nhóm người gây rối trật tự công cộng, đánh nhau tại bến xe Tùng Nghĩa, đầu đường Nguyễn Văn Trỗi. Ngay sau đó, 2 cán bộ, chiến sĩ Công an P.1 gồm đại úy Dương Ngọc Toàn và thượng sĩ Trần Xuân Tâm cùng lực lượng bảo vệ dân phố đến giải quyết vụ việc.

Khi lực lượng công an có mặt và yêu cầu những người liên quan về trụ sở công an phường làm việc, Đào Văn Chung (33 tuổi, ngụ tỉnh Nghệ An) có lời lẽ xúc phạm đại úy Toàn và thượng sĩ Tâm; Chung còn dùng tay đấm vào mặt và người đại úy Toàn.

Ngay sau đó, lực lượng công an cùng bảo vệ dân phố và người dân khống chế, đưa Chung về trụ sở Công an P.1.





Thấy vậy, nhóm 5 người đi cùng Chung đã trèo lên thùng xe ô tô của công an lôi kéo, giằng co với lực lượng chức năng nhằm giải thoát cho Chung. Những người này còn dùng điện thoại quay phim, gây áp lực đối với lực lượng chức năng.

Sau đó, công an huy động lực lượng đến khống chế, đưa 6 người nói trên về trụ sở công quyền làm việc, xử lý hành vi.