Đà Lạt: Xác định được nguyên nhân vụ cháy lớn ở Khu du lịch Nông trại Cún

Trưa 24.8, lãnh đạo Công an TP. Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết sau hơn 1 ngày phong tỏa hiện trường vụ cháy ở KDL Nông trại Cún (Puppy Farm), Công an TP.Đà Lạt phối hợp với các đơn vị chức năng Công an tỉnh Lâm Đồng khám nghiệm hiện trường và đã xác định được nguyên nhân vụ cháy là do chập điện tại khu vực máy chấm công bằng tay.

Như Thanh Niên đã phản ánh, vụ hỏa hoạn xảy ra khoảng 12 giờ 30 ngày 22.8, tại KDL Nông trại Cún (thôn Măng Lin, P.7,TP.Đà Lạt).

Thời điểm đó, KDL ít du khách tham quan, các nhân viên đang nghỉ dùng cơm trưa thì ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại khu tiếp đón du khách và bán hàng đặc sản. Do khu này làm bằng vật liệu nhẹ, dễ cháy nên lửa bùng phát nhanh.

Sau khoảng 1 giờ, ngọn lửa cơ bản được khống chế, nhưng nhiều tài sản, máy móc bị lửa thiêu rụi, ước tính thiệt hại trên 2 tỉ đồng.





Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người.

Ngày 24.8, đại diện KDL Nông trại Cún cho biết, sau khi khám nghiệm hiện trường và tìm ra nguyên nhân vụ cháy, cơ quan chức năng đã gỡ phong tỏa bàn giao mặt bằng để đơn vị này khắc phục sự cố.

Cùng ngày, KDL Nông trại Cún gởi đơn đến UBND TP.Đà Lạt xin phép sửa chữa khu nhà đón tiếp để kịp đón du khách đến tham quan, trải nghiệm trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2.9.