Đà Nẵng có thêm một phó giám đốc công an thành phố

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, thiếu tướng Bùi Văn Quyền, Phó Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ Bộ Công an trao quyết định bổ nhiệm thượng tá Nguyễn Văn Tăng (52 tuổi, quê quán H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng), Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Công an TP.Đà Nẵng, giữ chức vụ Phó giám đốc Công an TP.Đà Nẵng.

Phát biểu tại buổi lễ, thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng chúc mừng thượng tá Nguyễn Văn Tăng và cho biết, tân Phó giám đốc Công an thành phố trưởng thành từ cơ sở, kinh qua nhiều chức vụ lãnh đạo, chỉ huy và ở các vị trí công tác đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

“Trong thời gian tới, Công an TP.Đà Nẵng kỳ vọng thượng tá Nguyễn Văn Tăng tiếp tục ra sức phấn đấu, rèn luyện, nêu gương để xứng đáng với vai trò, vị trí công tác mới, cùng với tập thể Ban giám đốc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trên các mặt công tác, đấu tranh phòng chống tội phạm, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố”, thiếu tướng Vũ Xuân Viên nói.





Phát biểu nhận nhiệm vụ, thượng tá Nguyễn Văn Tăng cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Bộ Công an, Ban giám đốc Công an TP.Đà Nẵng và toàn thể cán bộ chiến sĩ thời gian qua đã luôn quan tâm ủng hộ.

Thượng tá Nguyễn Văn Tăng đồng thời khẳng định, ở cương vị công tác mới, Phó giám đốc Công an TP.Đà Nẵng sẽ tiếp tục phấn đấu, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, nâng cao trình độ, năng lực công tác để cùng với Ban giám đốc, tập thể cán bộ chiến sĩ đồng lòng chung sức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, xây dựng lực lượng Công an thành phố ngày càng vững mạnh.