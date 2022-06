Đà Nẵng: Công an mất 1 ngày kiểm đếm kho hàng lậu lớn trong khu dân cư

Chiều 9.6, đại diện lãnh đạo Viện KSND tỉnh Long An cho biết cơ quan này vừa ban hành cáo trạng truy tố 6/7 bị can ở Tịnh thất Bồng Lai trong vụ án lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức, cá nhân (theo khoản 2 điều 331 bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017).