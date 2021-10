Đà Nẵng: Đề xuất lập thêm 3 tổ 911 khép kín địa bàn, trấn áp băng nhóm

Theo thượng tá Trần Cảnh, trong thời gian qua, nhất là giai đoạn giãn cách xã hội phòng chống dịch Covid-19, đã có 3 tổ công tác 911 gồm C1, C2, C3 luân phiên chia 3 ca tuần tra kiểm soát các địa bàn của TP.Đà Nẵng.

Trong đó, lực lượng 911 đã dừng kiểm tra 800 lượt người và phương tiện, phát hiện 425 trường hợp vi phạm, lập hồ sơ bàn giao xử lý 119 trường hợp, nhắc nhở 329 trường hợp khác…

Qua thống kê, các đối tượng bị xử lý nổi lên các hành vi liên quan ma túy, cho vay nặng lãi, tàng trữ hung khí…

Đặc biệt, các tổ công tác 911 đã phối hợp với công an các đơn vị địa phương ngăn chặn kịp thời nhiều vụ băng nhóm thanh niên hỗn chiến, gây rối trật tự công cộng.

Thượng tá Trần Cảnh cũng đề xuất Ban giám đốc Công an TP.Đà Nẵng cho thành lập thêm 3 tổ công tác 911 với phiên hiệu C4, C5, C6 để lấp kín tất cả các địa bàn, nhằm đảm bảo tình hình trật tự an toàn xã hội.





Đại tá Phan Văn Dũng, Phó giám đốc Công an TP.Đà Nẵng, cho biết hiện nay các đối tượng trên đường phố rất manh động, nhất là tình trạng thanh thiếu niên tàng trữ hung khí, công cụ hỗ trợ có nguy cơ sát thương cao, gây nguy hiểm cho lực lượng làm nhiệm vụ cũng như người dân.

Bên cạnh đó, hiện cũng nổi lên tình trạng thanh thiếu niên hỗn chiến, do đó thời gian đến Ban giám đốc Công an TP.Đà Nẵng sẽ xem xét tăng cường các tổ công tác, trang bị thêm phương tiện, công cụ để đảm bảo an toàn cho lực lượng 911.