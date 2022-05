Đà Nẵng: Kiểm tra sự cố điện, bất ngờ phát hiện một thi thể

Đến cuối giờ chiều 4.5, các lực lượng phối hợp vẫn chưa đưa được thi thể người đàn ông ra khỏi cống ở khu vực chợ Hàn (Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng).

Trước đó, khoảng 10 giờ ngày 4.5, công nhân điện lực phối hợp Công ty Thoát nước và xử lý nước thải Đà Nẵng đào cống trước chợ Hàn (khu vực vỉa hè đường Hùng Vương, P.Hải Châu 1, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) để sửa chữa đường dây cáp điện.

Bất ngờ, các công nhân cùng tiểu thương, người đi chợ Hàn hoảng hồn khi phát hiện một thi thể nằm dưới nắp cống phía trước ki ốt số 24 chợ Hàn.

Nhận tin báo, Công an Q.Hải Châu giao Đội Điều tra tổng hợp chủ trì, phối hợp Viện KSND Q.Hải Châu, Công an P.Hải Châu 1, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TP.Đà Nẵng khám nghiệm, điều tra hiện trường.





Tuy phần tay của thi thể nằm lộ thiên nhưng phần thân và chân còn mắc kẹt dưới cống, chưa thể đưa lên được.

Các đơn vị phối hợp thống nhất phương án cắt phá bê tông miệng cống để có đường tiếp cận thi thể.

Hiện vẫn chưa xác định được lai lịch người đàn ông này.

Tại hiện trường, có một kềm cắt cáp điện; phần lưỡi kềm còn dính trên sợi dây cáp điện.

Nguồn tin của Thanh Niên cho hay, ngày 1.5, một số tiểu thương chợ Hàn phát hiện khói bốc lên từ miệng cống, nghi có sự cố chập điện, cháy nổ nên đã báo cơ quan chức năng. Đến sáng 4.5, sau thời gian nghỉ lễ, các đơn vị phối hợp kiểm tra thì bất ngờ phát hiện thi thể. Hiện tuyến đường Hùng Vương từ đường Bạch Đằng đến Trần Phú tiếp tục bị phong tỏa để phục vụ điều tra.