Đà Nẵng: Thách đố trên mạng xã hội, 40 thanh thiếu niên mang hung khí hỗn chiến

Ngày 13.5, Công an Q.Sơn Trà (TP.Đà Nẵng) đã tống đạt quyết định khởi tố 16 bị can để điều tra hành vi “gây rối trật tự công cộng” liên quan đến vụ 2 nhóm thanh thiếu niên hẹn nhau hỗn chiến vào rạng sáng 7.5 tại đường ven biển Võ Nguyên Giáp (Q.Sơn Trà).

Đồng thời, cơ quan công an đã tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam 5 bị can. Trong đó, có 2 bị can cầm đầu vụ hỗn chiến là Bùi Thanh Phúc (18 tuổi, trú P.Mân Thái, Q.Sơn Trà), Trần Minh Toàn (17 tuổi, trú P.Hòa An, Q.Cẩm Lệ); bắt tạm giam 3 bị can khác gồm: Nguyễn Đức Thái Phiên (17 tuổi), Võ Quốc Anh Hoàng (17 tuổi, cùng trú P.Hòa An, Q.Cẩm Lệ), Trần Nguyễn Khả Thịnh (17 tuổi, trú P.Hòa Minh, Q.Liên Chiểu) để điều tra hành vi “gây rối trật tự công cộng”.

Đối với các thành viên còn lại của 2 nhóm hỗn chiến, Công an Q.Sơn Trà khởi tố bị can, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú.

Theo điều tra ban đầu, vào đầu tháng 5, Phúc và Toàn (2 bị can cầm đầu) có nhiều bình luận qua lại trên mạng xã hội rồi nảy sinh mâu thuẫn. Đỉnh điểm, Phúc và Toàn thách đố, hẹn nhau “huyết chiến” để giải quyết mâu thuẫn.

Ngay sau đó, Phúc thông qua nhóm Zalo có tên “Anh em Mân Thái” kêu gọi, tập hợp nhiều thanh thiếu niên chuẩn bị lực lượng, hung khí. Toàn cũng kêu gọi nhiều đồng phạm lập ra nhóm “Cẩm Lệ”, chuẩn bị hung khí, bom xăng...





Rạng sáng 7.5, nhóm của Toàn dùng xe máy đến điểm hẹn ven biển TP.Đà Nẵng. Trên đường đi, nhóm Toàn điều khiển xe máy hơn 10km liên tục nẹt pô, dàn hàng ngang, kéo lê hung khí xuống đường bắn tia lửa, tạo âm thanh lớn khiến nhiều người đi đường khiếp sợ.

Khi di chuyển trên đường Võ Nguyên Giáp, sắp đến điểm hẹn “huyết chiến”, nhóm của Toàn điều khiển xe tốc độ cao, dàn hàng ngang và dùng hung khí chém xuống đường. Khi 2 nhóm chạm mặt nhau tại nhà hàng Biển Lớn (trên đường Võ Nguyên Giáp, Q.Sơn Trà), nhóm của Phúc liên tục ném bom xăng về phía đối thủ, sau đó 2 bên lao vào hỗn chiến.

Nhận được tin báo từ người dân, lực lượng Công an P.Mân Thái (Q.Sơn Trà) đang thực hiện nhiệm vụ gần đó đã có mặt kịp thời. Thấy lực lượng công an, 2 nhóm bỏ chạy theo nhiều hướng, vứt lại nhiều hung khí. Tại hiện trường, công an thu giữ 3 cây dao tự tạo, 4 cây dao phóng lợn cùng 2 xe máy là tang vật vụ việc.

Cơ quan công an đang tiếp tục đấu tranh mở rộng, truy xét các đối tượng liên quan trong vụ hỗn chiến.