Đà Nẵng: Trộm xe máy rồi nhắn tin tống tiền 'khổ chủ' cho chuộc lại

Ngày 23.11, Công an P.Hòa Cường Bắc (Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) bàn giao Trần Viết Bình An (30 tuổi, ngụ đường Bình An 7, P.Hòa Cường Bắc) để làm rõ hành vi trộm xe máy, cưỡng đoạt tài sản.

Trước đó, vào lúc 16 giờ 30 ngày 20.11, anh Nguyễn Thanh Hưng (ngụ P.Hòa Thuận Tây, Q.Hải Châu) để xe máy hiệu Honda Air Blade (trị giá 40 triệu đồng) trên vỉa hè đường Phan Đăng Lưu (P.Hòa Cường Bắc), đến 20 giờ 30 cùng ngày thì phát hiện đã bị mất trộm xe máy.

Trong khi công an đang thụ lý, anh Hưng cũng đăng thông tin nhờ tìm kiếm xe mất cắp trên Facebook và để lại số điện thoại.

Đến 13 giờ 45 ngày 21.11, anh Hưng bất ngờ nhận được tin nhắn tống tiền, yêu cầu anh đưa 9 triệu đồng để chuộc xe.





Anh Hưng giả vờ đồng ý và hẹn gặp kẻ tống tiền là Trần Viết Bình An lúc 15 giờ 45 cùng ngày đồng thời trình báo công an.

Khi An đến điểm hẹn gặp anh Hưng thì bị Công an P.Hòa Cường Bắc khống chế, đưa về trụ sở làm việc.

Ban đầu, An quanh co chối tội, cho rằng đọc được tin đăng tìm xe máy của anh Hưng trên Facebook nên muốn giúp anh Hưng chuộc lại xe từ người khác với giá 9 triệu đồng.

Tuy nhiên qua đấu tranh, lực lượng công an đã làm rõ hành vi của An. An thừa nhận đã trộm xe máy và chỉ địa điểm cất giấu để công an thu hồi tang vật.