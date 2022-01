Đà Nẵng: Xử phạt 2 cơ sở sản xuất gạo giả thương hiệu nổi tiếng

Theo quyết định xử lý vi phạm hành chính, Cơ sở kinh doanh gạo Ba Ánh (395 Trường Chinh) bị xử phạt 19,2 triệu đồng, Công ty TNHH lương thực Mạnh Quân (39 Đinh Thị Vân, cùng P.An Khê, Q.Thanh Khê) bị xử phạt 14,4 triệu đồng.

Cả hai cơ sở đều có hành vi sản xuất, nhập khẩu, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ để bán hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, theo Nghị định 99 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp.

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, sáng 22.10.2021, Đội Cảnh sát kinh tế Công an Q.Thanh Khê kiểm tra đột xuất 2 cơ sở nêu trên, phát hiện hơn 1 tấn gạo nghi vấn giả mạo thương hiệu cùng các tang vật, phương tiện liên quan.





Qua đấu tranh với chủ các cơ sở, lực lượng cảnh sát xác định, chủ cơ sở đã tháo đường chỉ trên bao bì gạo Cỏ May chính hãng để trộn thêm “tấm” rồi bán ra thị trường kiếm lời.

Kết luận giám định của Phân viện Khoa học hình sự tại TP.Đà Nẵng cho biết đơn số gạo trên dù đảm bảo các chỉ tiêu về chất lượng, nhưng 2 cơ sở đã xâm phạm quyền lợi của người tiêu dùng cũng như thương hiệu gạo Cỏ May. Do đó, Đội Cảnh sát kinh tế Công an Q.Thanh Khê đã ra quyết định xử phạt cả hai cơ sở kinh doanh gạo này.