Đại biểu hiến kế giúp Bộ Công an xác định 'biển số xe rất đẹp'

Sáng 7.11, tiếp tục kỳ họp 4 Quốc hội XV, Quốc hội thảo luận về dự thảo Nghị quyết thí điểm đấu giá biển số ô tô.

Nêu ý kiến, đại biểu Nguyễn Văn Cảnh (đoàn Bình Định) đề xuất giải pháp xác định biển số rất đẹp mà theo ông có thể "giúp tăng thêm khoản thu từ đấu giá biển số, có tính khả thi cao".

Đại biểu đoàn Bình Định cho biết theo quan sát, người dân chia số đẹp thành 2 nhóm. Nhóm theo quan niệm dân gian có các số như 39, 79, 86... và nhóm có các chữ số sắp xếp theo quy tắc khoa học như 12121, 34567, 88899...

Theo ông, sau khi Quốc hội thông qua luật Sử dụng, quản lý tài sản công năm 2017, Bộ Công an đã đề xuất cho đấu giá các nhóm số gồm 5 chữ số giống nhau, 4 chữ số giống nhau, 3 chữ số giống nhau, số sau lớn hơn số trước... đây là nhóm số sắp xếp theo quy tắc khoa học.

Ông Cảnh dẫn chức thực tế khi nhóm số được đa số người dân ưa thích được gắn vào ô tô đã giúp giá trị của xe ô tô tăng lên rất nhiều. Có xe 800 triệu đồng khi có được biển số 5 số 9 đã bán lại 1,7 tỉ đồng; xe 2,5 tỉ đồng bán lại hơn 5 tỉ đồng.

Từ đó, ông Cảnh nhận định với quy định cho phép người trúng đấu giá được giữ lại biển số cho các xe tiếp theo của mình thì người dân sẽ đấu giá cao hơn giá trị gia tăng trước đây.

"Vì vậy, tôi đề nghị cần bổ sung vào nghị quyết nhóm số có các chữ số sắp xếp theo quy tắc khoa học, có số lượng hạn chế trong tổng kho số là những số bắt buộc đấu giá. Nhóm số rất đẹp này cũng có mức giá khởi điểm cao hơn", đại biểu Cảnh kiến nghị.

Những số bắt buộc đấu giá là những số Bộ Công an đã đề xuất trước đây và có bổ sung thêm, gồm: có 5 chữ số giống nhau; có 4 chữ số đầu hoặc 4 chữ số cuối giống nhau; có 5 chữ số tiến đều; có 4 chữ số đầu hoặc 4 chữ số cuối tiến đều; có 3 chữ số đầu tiến đều và 2 chữ số cuối giống nhau; có 2 chữ số cuối lặp lại như 135.35; chỉ có 2 chữ số như 115.11...

Ông Cảnh tính toán, số lượng của nhóm số nói trên chiếm khoảng 2,4% tổng kho số.

"Có thể có ý kiến nhiều số trong nhóm này chưa chắc đã đẹp nhưng điều đó sẽ không ảnh hưởng đến nhiều người trên cả nước muốn đấu giá cao cho những biển số trong nhóm số này", ông Cảnh phân tích.

Từ đó, ông Cảnh đề nghị bổ sung vào dự thảo nghị quyết nhóm biển số nói trên, đồng thời quy định giá khởi điểm cho nhóm biển số này là 200 triệu đồng.





"Đề xuất này có tính khả thi cao vì theo cơ quan soạn thảo thì giá khởi điểm bình quân khoảng 5% giá trị xe. Hiện nay, Việt Nam có nhiều dòng xe sang có giá từ 3 tỉ đến 40 tỉ đồng như Rolls-Royce, Bentley, Maybach Mercedes, Land Rover, Lamborghini, Ferrari, Porche, BMW, Audi... Nếu tính mức khởi điểm 5% giá trị các dòng xe thì sẽ khoảng từ 150 triệu đồng đến 2 tỉ đồng, nên mức giá khởi điểm 200 triệu đồng là hợp lý", ông Cảnh lý giải.

Ông Cảnh còn cho biết, số lượng dòng xe sang này chiếm khoảng 2,5% tổng số xe dưới 9 chỗ đã bán ra trong những năm qua, còn kho số bắt buộc đấu giá ông đề xuất chiếm khoảng 2,4% tổng kho số, hai bên chênh lệch 0,1%.

"Như vậy, xác suất người có xe sang, người muốn có biển số đẹp đấu giá hết kho biển số rất đẹp là rất cao, vì trong thực tế biển số rất đẹp gắn vào xe sang đã giúp giá trị xe tăng từ vài trăm triệu đến vài tỉ đồng", ông Cảnh nói.

Đề xuất tăng thời gian chờ đăng ký biển trúng đấu giá

Ngoài ra, ông Cảnh cũng đề xuất, người trúng đấu giá biển số xe nếu có hợp đồng mua xe mới sẽ được gia hạn thời gian đăng ký biển số gắn vào phương tiện thêm 6 tháng (tổng là 18 tháng); thêm 12 tháng (tổng là 24 tháng) đối người trúng đấu giá từ 200 triệu đồng trở lên thay vì quy định thu hồi biển trúng đấu giá nếu trong 12 tháng không đăng ký xe.

Theo ông, nhiều dòng xe được ưa chuộng thường bị thiếu hàng, khách hàng phải chờ cả năm mới nhận được xe, nhiều xe nhập khẩu có giá trị cao chờ đến 2 năm.

"Nếu bị khống chế thời gian đăng ký xe trong 12 tháng sẽ làm giảm nhu cầu đấu giá biển số vì người mua sợ bị thu lại biển số trúng đấu giá khi xe không kịp giao", ông Cảnh nêu.

Ông Cảnh cũng đề nghị Bộ Công an được quyền chọn các biển số từ kho số bắt buộc đấu giá để tổ chức đấu giá trực tiếp tại các sự kiện đặc biệt về an toàn giao thông; số tiền thu được sẽ dành để hỗ trợ cho hệ thống an toàn giao thông trên cao tốc và quốc lộ.

Theo ông, nhiều quốc gia đã đấu giá các biển số đặc biệt lên hàng triệu đô. Những cuộc đấu giá này thường được tổ chức trực tiếp, tiền thu từ đấu giá thường dành cho hoạt động từ thiện hoặc hỗ trợ cho hệ thống an toàn giao thông.

"Nhiều tỉnh có đầu số gắn với các số bắt buộc đấu giá tạo ra những con số rất đặc biệt như Bắc Ninh có biển 7 số 9 (Bắc Ninh có đầu số biển là 99), Hải Dương có biển 34 567.89 (Hải Dương có đầu số biển là 34), Kiên Giang 68 688.88... (Kiên Giang có đầu số biển là 68) nếu được đấu giá trực tiếp tại những sự kiện đặc biệt như Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông... thì từng biển số có thể đấu giá đến vài tỉ đồng", ông Cảnh phân tích.