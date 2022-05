'Đại học ơi - Thẳng tiến!' - Bí quyết vượt vũ môn dành riêng cho sĩ tử 2004

Sau 1 năm hoạt động, mô hình Zalo An ninh của Công an Tân Phú đã thu hút gần 160.000 người dân quan tâm. Đặc biệt, có hơn 1.230 tin báo ANTT giá trị đã được gửi qua Zalo giúp công an kịp thời xử lý.