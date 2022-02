Dai-ichi Life Việt Nam triển khai hai chương trình khuyến mại chào mừng 15 năm thành lập

Theo đó, nhằm mang đến “Lộc đầu năm” may mắn và sung túc cho khách hàng và gia đình để khởi đầu năm mới 2022 bình an và đầy kỳ vọng tốt đẹp, Chương trình Mừng Xuân bình an, Rinh quà cực sang dành cho tất cả khách hàng của Dai-ichi Life Việt Nam trên toàn quốc có Hợp đồng Bảo hiểm được phát hành từ 18.01.2022 đến hết ngày 31.03.2022 và đáp ứng đầy đủ các điều kiện của chương trình. Các giải thưởng với tổng trị giá hơn 600 triệu đồng bao gồm:

02 Giải Nhất, mỗi giải là 01 Xe Honda SH 150i, phiên bản cao cấp phanh ABS;

04 Giải Nhì, mỗi giải là 01 điện thoại Iphone 13 Pro Max 256 GB;

06 Giải Ba, mỗi giải là 01 Đồng hồ thông minh S7 LTE 45mm dây thép;

18 Giải Khuyến khích, mỗi giải 01 là Máy lọc không khí Sharp FB -JM30V-B.

Song song, Chương trình khuyến mại thứ hai - Mừng tuổi 15, Rước “xế” về nhà sẽ được triển khai đặc biệt xuyên suốt năm 2022, dành cho tất cả khách hàng của Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Dai-ichi Việt Nam (Dai-ichi Life Việt Nam) trên toàn quốc có Hợp đồng Bảo hiểm được phát hành từ 18.01.2022 đến hết ngày 31.12.2022 và đáp ứng đầy đủ các điều kiện của chương trình với giải thưởng vô cùng hấp dẫn là 2 chiếc xe hơi Toyota Camry 2.5Q có tổng trị giá 2,7 tỉ đồng.

Thông tin chi tiết chương trình, khách hàng có thể truy cập tại: https://bit.ly/CTKM_MungXuanBinhAn và https://bit.ly/CTKM_Mungtuoi15; Facebook Fanpage “Dai-ichi Life Việt Nam”: https://www.facebook.com/168706156912166/posts/1373721389743964/?d=n; https://www.facebook.com/168706156912166/posts/1373721389743964/?d=n hoặc liên hệ Đường dây nóng (028) 3810 0888 - bấm phím 1.





Ông Trần Đình Quân, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Dai-ichi Life Việt Nam, chia sẻ: “Hành trình 15 năm hình thành & phát triển tại Việt Nam và cột mốc phục vụ hơn 4 triệu khách hàng vào cuối năm 2021 vừa qua là niềm vinh dự và tự hào to lớn của Công ty về sự tăng trưởng bền vững và đồng hành tin yêu của khách hàng vào thương hiệu bảo hiểm nhân thọ uy tín hàng đầu Nhật Bản. Với thông điệp “Kết nối Triệu Yêu Thương”, hai chương trình khuyến mại đặc biệt - Mừng Xuân bình an, Rinh quà cực sang và Mừng tuổi 15, Rước “xế” về nhà - sẽ thay lời tri ân của Dai-ichi Life Việt Nam đến khách hàng và gia đình với mong muốn mang đến những giá trị cộng thêm thiết thực, hấp dẫn cho khách hàng, lan tỏa yêu thương và nguồn năng lượng tràn đầy hứng khởi trong năm 2022.”

Trong năm 2021, Dai-ichi Life Việt Nam đã triển khai 4 chương trình khuyến mại cho khách hàng với tổng giá trị quà tặng hơn 11,5 tỉ đồng.

Sau 15 năm hình thành và phát triển, với những nỗ lực không ngừng, Dai-ichi Life Việt Nam đã đạt những thành quả ấn tượng: số lượng khách hàng tăng gấp 12 lần, số nhân viên và tư vấn tài chính tăng 20 lần, tổng doanh thu phí bảo hiểm tăng gấp 30 lần, tổng vốn đầu tư tăng 42 lần, và tổng giá trị tài sản tăng 65 lần.