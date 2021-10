Đại lý ô tô mở cửa trở lại, làm đủ cách kích cầu

Cùng với nhịp sống kinh tế, xã hội của nhiều tỉnh thành phố trên cả nước đang bước vào giai đoạn bình thường mới sau hàng tháng trời áp dụng các biện pháp chống dịch Covid-19, ngành sản xuất, kinh doanh ô tô cũng đang nỗ lực hồi phục.

Sau nhiều tháng tạm ngừng hoạt động, từ ngày 1.10 vừa qua nhiều đại lý, trạm dịch vụ sửa chữa ô tô tại TP.Hồ Chí Minh đã bắt đầu mở cửa hoạt động đón khách trở lại.

Không còn ảm đạm như những tuần trước đây, đại lý Ford Suối Tiên đã bắt đầu đón nhân viên đi làm trở lại từ ngày 1.10 nhưng tất cả đều phải tuân thủ quy tắc 5K và các biện pháp chống dịch. So với trước đây, đại lý đã lắp đặt thêm các máy rửa tay khử khuẩn, máy đo thân nhiệt tại cửa ra vào cho nhân viên, khách hàng sử dụng. Khu vực đón khách, phòng chờ cũng được sắp xếp để đảm bảo khoảng cách an toàn cho khách hàng cũng như nhân viên. Trong khi phòng làm việc cho nhân viên không bật máy lạnh để hạn chế nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Diệu Huyền - nhân viên bán hàng của đại lý cho biết: “Sau ngày đầu mở cửa trở lại khá vắng vẻ, bắt đầu từ ngày 2.10 lượng khách đến đại lý đã gia tăng. Phần lớn là khách mang xe đến làm dịch vụ, bảo dưỡng. Bên cạnh đó, những khách đã đặt mua xe những tháng trước cũng đến đại lý để làm thủ tục nhận xe”.

Trong khi đó, đại lý Phú Mỹ Ford cũng bắt đầu hoạt động trở lại từ ngày 1.10 nhưng các bộ phận như bán hàng, dịch vụ chỉ bố trí 50% nhân sự làm việc để đảm bảo giãn cách. Dương Tuấn – nhân viên làm việc tại Phú Mỹ Ford cho biết: “Lượng khách đến đại lý bắt đầu tăng trở lại, tuy nhiên khách hàng ra vào đại lý phải tuân thủ quy định phòng dịch, đồng thời phải xuất trình thẻ xanh cho bảo vệ. Với khách hàng chưa có thẻ xanh thì phải được tiêm ít nhất 1 mũi (thẻ vàng) và có xét nghiệm âm tính trong vòng 24 giờ”.

Tình hình kinh doanh của đại lý cũng bắt đầu có những tín hiệu lạc quan trở lại, Dương Tuấn chia sẻ, riêng hôm qua (4.9), nhóm bán hàng của anh đã nhận cọc được 3 xe.

Tương tự các đại lý của Ford, theo ghi nhận của Thanh Niên tại một đại lý Hyundai nằm trên đường Quốc lộ 13, TP.Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh, các quy tắc phòng dịch trong thời kỳ bình thường mới cũng được áp dụng. Lượng khách đến đại lý khá đông nhưng chủ yếu mang xe đến làm dịch vụ. Bên cạnh đó, khu vực bán hàng cũng đông khách trở lại.





Một nhân viên bán hàng cho biết, nhu cầu đi lại gia tăng sau những tháng giãn cách vì vậy lượng khách đến đại lý nhận xe đã đặt mua trước đây và tìm hiểu mua xe cũng gia tăng. Ngoài ra, để đảm bảo an toàn, đại lý vẫn tiếp tục áp dụng hình thức hỗ trợ khách hàng xem xe, lái thử xe tại nhà.

Cùng với việc mở cửa hoạt động trở lại, các nhà sản xuất, đại lý phân phối ô tô cũng đang áp dụng nhiều hình thức để đẩy mạnh bán hàng, kích cầu, cải thiện doanh số. Ở thời điểm hiện tại, nhiều mẫu mã ô tô đang được các đại lý áp dụng các hình thức khuyến mãi, ưu đãi khác nhau để thu hút khách hàng.

Tương tự tháng 9.2021, bước sang tháng 10.2021 Mitsubishi Motor Việt Nam tiếp tục áp dụng hình thức hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ cho phần lớn các mẫu mã trong danh mục sản phẩm của hãng như Pajero Sport, Xpander, Attrage...

Mazda Việt Nam cũng triển khai chương trình đặc biệt với gói hỗ trợ tương đương 50% lệ phí trước bạ cho khách hàng mua Mazda2, Mazda3, Mazda CX-5… bên cạnh cùng nhiều ưu đãi lớn dành cho các mẫu xe khác. Trong khi đó, các đại lý Honda cũng mạnh tay giảm giá bán City từ 30 – 35 triệu đồng, thậm chí mẫu CR-V được nhiều đại lý giảm tới gần 100 triệu đồng.

Suzuki cũng áp dụng ưu đãi giảm giá cho hầu hết các dòng xe du lịch của hãng. Cụ thể, ở thời điểm hiện tại, mẫu sedan hạng B đang được các đại lý giảm 54 triệu đồng, Swift giảm 20 triệu đồng, ngay cả mẫu xe bán chạy nhất của hãng – Suzuki XL7 cũng giảm 55 triệu đồng.

Tại các đại lý Hyundai, ngoài việc giảm giá bán một số dòng xe như SantaFe, Grand i10, Tucson… đại lý còn tung ra chương trình giảm giá dịch vụ, bảo dưỡng, miễn phí khử khuẩn, rửa xe, kiểm tra xe cho khách hàng.

Đây được xem là những biện pháp, nhằm kích cầu cải thiện doanh số bán hàng, doanh thu dịch vụ sửa chữa của các đại lý ô tô sau khi tình hình kinh doanh bị ảnh hưởng nặng nề do dịch bệnh Covid-19.

Theo báo cáo bán hàng mới nhất của Hiệp Hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), trong tháng 8.2021, tổng doanh số bán hàng của các thành viên thuộc VAMA chỉ đạt 8.884 xe các loại, giảm 32% tương đương 7.151 xe so với tháng 7.2021. Đây là đầu tiên, doanh số bán ô tô giảm kỷ lục, về mức thấp nhất trong vòng gần 10 năm qua.

Hyundai - thương hiệu bán nhiều ô tô nhất tại Việt Nam tính đến thời điểm này chỉ đạt 2.182 xe, giảm gần 50% so với tháng 7.2021. VinFast bán chạy nhất tháng 8.2021 nhưng cũng chỉ ở mức 2.310 xe, giảm gần 40% so với tháng 7.2021. Doanh số Mitsubishi giảm 76%, Ford giảm 70%, Honda giảm 55%, Toyota giảm 38%, KIA giảm 34%, Mazda giảm 28%... so với tháng 7.2021.