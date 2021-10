Đại tá Đinh Văn Nơi bị đăng clip cắt ghép, dàn dựng: Tỉnh ủy An Giang chỉ đạo điều tra

Chiều 5.10, ông Lưu Vĩnh Nguyên, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy An Giang, cho biết Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang đã đề nghị các cơ quan tố tụng vào cuộc, điều tra làm rõ clip cắt ghép, dàn dựng nội dung sai sự thật về lời nói của đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang, ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại địa phương.

Theo ông Lưu Vĩnh Nguyên, nội dung đoạn ghi âm trong clip phát tán trên mạng xã hội là do một tổ chức phản động ở nước ngoài đăng tải. Nội dung trong clip được dàn dựng, cắt ghép từ nhiều file ghi âm của đại tá Đinh Văn Nơi nhằm chống phá Đảng, Nhà nước và ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại An Giang.

Ông Lưu Vĩnh Nguyên nói: “Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang đã giao cho các cơ quan tố tụng điều tra xử lý nghiêm vụ việc theo quy định pháp luật. Hiện cơ quan điều tra đang củng cố hồ sơ, chuẩn bị khởi tố vụ án. Còn mức độ như thế nào thì chờ cơ quan điều tra làm rõ”.

Cùng ngày, trao đổi với PV Báo Thanh Niên, ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, cho biết nội dung trong clip đăng trên mạng xã hội những ngày qua là hoàn toàn bịa đặt, sai sự thật, làm ảnh hưởng đến cá nhân ông và đại tá Đinh Văn Nơi. Đồng thời, khiến dư luận hiểu không tốt về công tác phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh An Giang.

Tuy trong clip không nhắc đến cá nhân ông, nhưng các đối tượng xấu lại cố tình gán ghép và cố ý đưa cá nhân Chủ tịch UBND tỉnh An Giang vào để chống phá.





“Tôi phụ trách Đảng bộ Công an tỉnh. Giữa tôi và đồng chí Nơi rất gắn bó, chỉ đạo chặt chẽ, thống nhất và rất quyết liệt trong quá trình tiếp đón bà con về quê. Tôi khẳng định là chưa bao giờ tôi chỉ đạo Công an tỉnh An Giang chuyện như clip đã bịa đặt. Rõ ràng đây là hành vi chống phá của các thế lực thù địch. Đến nay, tỉnh đã đón gần 40.000 người về quê, chúng tôi thành lập Ban chỉ đạo và phân công nhiệm vụ rất rõ trong việc đón tiếp người dân của tỉnh về quê. Không có chuyện người dân về quê mà tỉnh không đón”, ông Nguyễn Thanh Bình nói.

Trước đó, trên mạng xã hội chia sẻ đoạn clip dài khoảng 6 phút, cho là cuộc trao đổi giữa đại tá Đinh Văn Nơi với “cựu bí thư” tỉnh An Giang. Trong clip, có giọng nói của người nam rất bất bình về quan điểm đón người về quê của một ai đó, như là cấp trên của ông này.

Sau đó, Công an tỉnh An Giang thông tin, đoạn clip trên được cắt ghép, dàn dựng giọng nói của đại tá Đinh Văn Nơi của các thế lực thù địch, phản động nhằm chống phá Đảng, Nhà nước, ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch tỉnh An Giang. Công an tỉnh An Giang sẽ vào cuộc điều tra, xử lý.

Chia sẻ với PV Thanh Niên, đại tá Đinh Văn Nơi cho hay Công an tỉnh An Giang đang điều tra, chứng minh các đối tượng đăng clip để sớm xử lý vụ việc.