Đại tá Đinh Văn Nơi khen thưởng 6 cá nhân cứu 40 người chạy khỏi casino từ Campuchia

Chiều 25.8, Công an tỉnh An Giang đã trao giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh An cho 6 quần chúng dũng cảm chạy vỏ lãi, xuồng máy cứu 42 người tháo chạy khỏi casino Campuchia, bơi qua sông Bình Di về Việt Nam.

Cụ thể, đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang, đã ký quyết định tặng giấy khen cho 6 người dân gồm: Nguyễn Văn Tý (40 tuổi), Trần Văn Trường (20 tuổi), Lê Bình Hổ (48 tuổi), Nguyễn Thành Công (26 tuổi), Ngô Văn Sẹn (38 tuổi) và Mai Văn Hùng (36 tuổi, cùng ngụ TT.Long Bình, H.An Phú, An Giang) về thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Như Thanh Niên đã thông tin,sáng ngày 18.8, do bị ép làm việc quá thời gian quy định, không được trả lương, bị đánh đập, tra tấn nên 42 người Việt từ casino Rich World (ấp Chrey Thum, xã Sampeou Poun, H.Kaoh Thom, Kandal, Vương quốc Campuchia) tìm cách tháo chạy, bơi qua sông Bình Di về Việt Nam, trongcó nhiều người không biết bơi.





Nghe tiếng kêu cứu, các anh Tý, Trường, Hổ, Công, Sẹn, Hùng đã nhanh chóng dùng vỏ lãi, xuồng điều khiển ra sông Bình Di ứng cứu, đưa 40 được người dân vào bờ an toàn và bàn giao cho cơ quan chức năng địa phương.

Dịp này, UBND H.An Phú cũng trao tặng giấy khen cho 6 người dân nêu trên đã tham gia cứu người từ casino Campuchia về Việt Nam về thành tích xuất sắc trong phòng trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn.