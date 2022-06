Đắk Lắk: Chở thùng hàng chứa 3 kg cần sa ngụy trang 'trà atiso' đi... gửi bưu điện

Ngày 1.6, tin từ Phòng Cảnh sát cơ động (CSCĐ) Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã bàn giao Trần Phúc (38 tuổi, tài xế taxi, trú P.Tự An, TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) cùng phương tiện, tang vật cho Công an TP.Buôn Ma Thuột để tiếp tục điều tra về hành vi vận chuyển cần sa.

Phúc được xác định đã lái xe taxi, vận chuyển 3 kg cần sa khô từ Đắk Nông về Đắk Lắk để gửi đi Quảng Ninh.

Theo thông tin ban đầu, chiều 31.5, trong lúc làm nhiệm vụ tuần tra đảm bảo an ninh trật tự, một tổ công tác của Phòng CSCĐ Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện Phúc đang đem một thùng xốp từ xe taxi vào một đại lý bưu điện trên đường Ngô Quyền, P.Tân An, TP.Buôn Ma Thuột, có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu kiểm tra.





Qua kiểm tra, lực lượng chức năng nhận thấy bên ngoài thùng xốp ghi là trà atiso đỏ, gửi cho người nhận có địa chỉ, số điện thoại ở Quảng Ninh, nhưng bên trong thùng có 30 gói màu bạc chứa hoa cây cần sa khô với tổng trọng lượng 3 kg.

Làm việc với cơ quan chức năng, Phúc khai nhận trưa 30.5 được một người đàn ông tên Cường thuê điều khiển xe taxi đến xã Quảng Trực (H.Tuy Đức, Đắk Nông) nhận thùng hàng trên rồi đưa về Đắk Lắk gửi qua bưu điện theo địa chỉ cho người nhận ở Quảng Ninh với tiền công 1,2 triệu đồng.

Vào chiều 31.5, người tên Cường yêu cầu Phúc đem thùng hàng trên ra gửi bưu điện. Khi Phúc thực hiện yêu cầu thì bị công an phát hiện thùng hàng chứa cần sa nên bắt giữ tài xế taxi này. Phúc cũng khai nhận nhiều lần đi nhận và gửi hàng cho người tên Cường nói trên.