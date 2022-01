Đắk Lắk: Triệt phá đường dây cá độ bóng đá liên tỉnh qua mạng

Ngày 26.1, Công an TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết đã bắt giữ Lê Văn (24 tuổi, trú xã Hòa Phú, TP.Buôn Ma Thuột) và Nguyễn Anh Tuấn (26 tuổi, trú Q.Kiến An, TP.Hải Phòng) để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc; đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý những người liên quan đường dây cá độ bóng đá này.

Tuấn và Văn được xác định là 2 nghi phạm cầm đầu trong đường dây đánh bạc liên tỉnh dưới hình thức cá độ qua mạng internet vừa bị Công an TP.Buôn Ma Thuột triệt phá.

Theo điều tra ban đầu, vào tháng 10.2021, do quen biết từ trước, Tuấn rủ Văn tham gia cá độ bóng đá và được Văn đồng ý. Sau đó, Tuấn liên hệ với Đỗ Trường Giang (27 tuổi, trú Q.12, TP.HCM) mua một tài khoản tổng cá độ bóng đá với giá 600 triệu đồng, rồi chia làm 7 tài khoản con, giao cho các con bạc tổ chức cá độ bóng đá thắng thua bằng tiền.





Công an đã xác định 4 người được giao tài khoản con để thực hiện hành vi cá độ bóng đá gồm: Phạm Anh Vương (27 tuổi), Trần Văn Thanh (44 tuổi), Nguyễn Hoàng Phương (27 tuổi, cùng trú TP.Buôn Ma Thuột) và Đỗ Thanh Tùng (29 tuổi, trú H.Krông Pắk, Đắk Lắk).

Qua xác minh các nghi phạm liên quan, trong tháng 1, Công an TP.Buôn Ma Thuột đã bắt giữ Lê Văn; đồng thời, một tổ công tác Công an TP.Buôn Ma Thuột được cử ra phối hợp với Phòng CSHS Công an TP.Hải Phòng bắt giữ Tuấn. Công an TP.Buôn Ma Thuột cũng về tận nhà ở của Đỗ Trường Giang (TP.HCM) làm việc nhưng Giang đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Bước đầu, cơ quan điều tra làm rõ trong hơn 2 tháng qua, các nghi phạm trong đường dây này tổ chức cá độ bóng đá với các con bạc ở nhiều tỉnh, thành với tổng số tiền hơn 1,6 tỉ đồng. Riêng Văn còn tham gia cá độ vào một tài khoản khác với tổng số tiền giao dịch 3,2 tỉ đồng.