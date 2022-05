Đắk Nông: Bắt các đối tượng tạt mắm tôm vào shop quần áo của người khác

Ngày 6.5, đại tá Trần Văn Chính, Phó giám đốc Công an Bình Dương cho biết đơn vị này đang kiến nghị Bộ Công an chấp thuận nhập vụ án bà Nguyễn Phương Hằng để cho Công an TP.HCM điều tra.