DALATTE - Doanh nghiệp Việt Nam tiên phong là thành viên của Tổ chức A.A. Clean Label

Được biết, A.A. Clean Label là tổ chức phi chính phủ thành lập vào năm 2013 tại Hà Lan, nơi được Liên minh Châu Âu cho phép thực hiện các dịch vụ chứng nhận Clean Label và được giám sát bởi EUIPO (Văn phòng Sở hữu trí tuệ Liên minh Châu Âu) để thực hiện các kiểm tra tuân thủ về E-number.

Thực phẩm Clean Label ngày càng phổ biến trên thị trường

Clean Label không còn quá xa lạ với người tiêu dùng châu Âu nhưng tại Việt Nam, đây vẫn là xu hướng mới mà đặc biệt là trong ngành sữa.

Thống kê của Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế cho biết nhận thức đúng về an toàn thực phẩm của người tiêu dùng đã tăng từ 38,3% (năm 2006) lên 83,8% (năm 2014) và hướng đến tỷ lệ 90% vào năm 2020. Con số trên đã chỉ ra rằng khi sức khỏe luôn là yếu tố đặt lên hàng đầu thì nhu cầu quan tâm đến sự an toàn của sản phẩm cũng tăng lên. Người tiêu dùng hiện đại cũng từ đó mà nâng cao tiêu chuẩn, họ quan tâm nhiều hơn đến chất lượng và giá trị trải nghiệm mà sản phẩm mang lại.

Những năm gần đây Clean Label là một khái niệm nhận được sự quan tâm và đón nhận tích cực của nhiều người tiêu dùng. Có thể hiểu đơn giản rằng: Các sản phẩm được coi là Clean Label nếu được làm từ thành phần tự nhiên, dễ nhận diện, nguồn gốc bền vững, không chứa các chất phụ gia tổng hợp hay các chất không tốt cho sức khỏe,...

Kể từ sau Covid-19, Clean Label càng trở nên thông dụng trong mỗi quyết định mua sắm thực phẩm của người tiêu dùng. Từ mong muốn tìm về những giá trị nguyên bản, gần gũi mang đến sự dễ chịu, an tâm, Clean Label được hình thành và trở nên phổ biến khắp các nước phát triển mà đặc biệt là trong ngành công nghiệp sữa tươi. Với nhiều nhà sản xuất, sản phẩm tươi ngon và chất lượng được phát triển theo chuẩn Clean Label cũng chính là nền tảng để phát triển thương hiệu.

Xu hướng lựa chọn sữa tươi của người Việt hiện đại

Clean Label là xu hướng quốc tế được ưa chuộng tại các nước phát triển, nhưng tại Việt Nam xu hướng này vẫn chưa thật sự phổ biến. Vậy nên giữa thị trường sữa tươi đa dạng hiện nay, Sữa Tươi Nguyên Bản DALATTE theo chuẩn Clean Label đang và sẽ trở thành lựa chọn hàng đầu của người Việt hiện đại.





Thùy Linh có con 6 tuổi và đang mang bầu bé thứ 2 cũng là một “fan trung thành” với sữa, đặc biệt sữa có Clean Label. Linh kể: “Trong nhà mình lúc nào cũng phải có sữa. Từ bữa sáng cho đến bữa xế trong ngày thì mình đều dùng sữa. Bởi sữa tươi dễ hấp thụ và cung cấp nhiều dinh dưỡng. Mình chọn Sữa Tươi Nguyên Bản DALATTE vì giá trị nguyên bản đến từ giọt sữa tươi thuần chất, vị sữa cũng rất tươi ngon và thơm mát, vậy nên nhà mình ai cũng yêu thích”.

Ca sĩ Ngọc Mai - O Sen của The Masked Singer cùng gia đình cũng là một người đã trải nghiệm sữa DALATTE. Vì là một bà mẹ hiện đại nên với việc chọn sữa, Ngọc Mai cũng càng khó tính hơn. Nữ ca sĩ chia sẻ rằng DALATTE cùng Sữa Tươi Nguyên Bản theo chuẩn Clean Label đã trở thành người bạn đồng hành mới trong hành trình tìm về nguyên bản và mang lại nguồn dinh dưỡng chất lượng cao cho cả gia đình.

Mỗi người sẽ có một sở thích riêng về sữa nhưng chắc hẳn sữa tươi chuẩn Clean Label sẽ luôn là ưu tiên hàng đầu. Bắt đầu ngày mới bằng một ly sữa thơm ngon thuần chất chẳng phải sẽ là một khởi đầu tuyệt vời hay sao?

Hãy để DALATTE được cùng bạn bắt đầu sự tuyệt vời đó nhé!