Đảm bảo PCCC tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất

Sáng 6.1, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07), Công an TP.HCM đã có buổi kiểm tra thực tế công tác PCCC tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất (Q.Tân Bình, TP.HCM). Tại đây, PC07 đã kiểm tra việc thực hiện các quy định về đảm bảo an toàn PCCC, an toàn sử dụng điện; giám sát các khu vực nhà hàng có sử dụng gas nấu ăn, kho chứa hàng…

PC07, xác định Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất tập trung 4 kho xăng dầu hàng không, kho chứa hàng, cửa hàng thương mại, mua bán thức ăn,… Đặc biệt, tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất tập trung lượng khách, nhân viên làm việc rất đông. Chính vì vậy, tại đây, nhiều nguy cơ cháy, nổ dẫn đến thiệt hại lớn về người, tài sản.





Qua buổi kiểm tra, PC07 kiến nghị Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất phải tuyệt đối chấp hành nghiêm các quy định về PCCC. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biển luật PCCC đến nhân viên và khách hàng. Tăng cường lực lượng, phương tiện thường trực bảo vệ, đảm bảo an toàn PCCC trong khu vực cảng, đặc biệt vào thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Tổ chức tổng kiểm tra, bảo trì các phương tiện, hệ thống PCCC.

Bên cạnh đó, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất thường xuyên phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra việc chấp hành các quy định về an toàn PCCC và thực hành các phương án chữa cháy.