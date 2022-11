Đảm bảo tiến độ lắp đặt bổ sung kháng bù 110kV tại TBA 220kV Than Uyên

Công trình có quy mô lắp đặt mới 1 kháng bù ngang 110kV-40MVAr và 1 ngăn thiết bị đóng cắt 110kV đi kèm đấu nối vào sơ đồ hệ thống 2 thanh cái TBA 220kV Than Uyên; trang bị mới hệ thống điều khiển bảo vệ, đo lường đồng bộ với kháng bù trang bị mới; lắp đặt hệ thống PCCC kháng 110 kV. Đây là 1 trong 3 công trình thuộc dự án “Lắp đặt bổ sung kháng bù, tụ bù 110kV tại các TBA 220kV Than Uyên, Phủ Lý, Vĩnh Yên” do Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia đầu tư.





Việc hoàn thành lắp đặt 40 MVAr kháng bù ngang trên lưới điện truyền tải đáp ứng kịp thời cho việc tăng tính linh hoạt trong việc điều chỉnh điện áp hệ thống điện nói chung và lưới điện 220kV khu vực miền Bắc nói riêng, nâng cao khả năng vận hành an toàn, ổn định, tin cậy, góp phần giảm tổn thất trên lưới truyền tải điện và đảm bảo chất lượng điện năng khu vực tỉnh Lai Châu và các tỉnh lân cận, phục vụ cho việc phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.