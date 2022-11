“Damp lifestyle” là gì mà người trẻ đang rần rần đồng tình ủng hộ?

Nữ TikToker này thậm chí còn đặt ra một thuật ngữ cho xu hướng uống rượu “có điểm dừng” này là damp lifestyle. “Thay vì bỏ rượu hoàn toàn thì “damp lifestyle” thúc đẩy việc cắt giảm uống rượu và lựa chọn xem bạn có muốn uống hay không”, cô nói.

Chia sẻ trên New York Post vào ngày 18.11, nhà trị liệu tâm lý Teralyn Sell cũng nói rằng: “Nếu bạn chỉ uống vài ly một tuần hoặc nhâm nhi đồ uống vào những dịp đặc biệt, thì bạn đang sống theo lối sống “damp lifestyle”, nghĩa là uống rượu có chừng mực”.

TikToker Hana cho biết cô thường bắt đầu buổi tối của mình bằng một ly mocktail, hoặc sẽ uống một cốc nước giữa những ly đồ uống có cồn. Hana nói: “Tôi cần tìm cho mình một cách để tự trấn an rằng mình không cần phải đến quán bar và chỉ ở nhà thôi là đủ. Uống để thưởng thức khác với uống để say”, cô nói thêm.

Một TikToker khác có tên @therealsamelle (người có 13.100 người theo dõi và 1,3 triệu lượt thích) cũng chia sẻ đã tham gia vào “damp lifestyle” dù không thích uống rượu. “Tôi đã làm điều đó bởi vì nhiều người khác đang làm điều đó và bây giờ tôi chỉ uống rượu vào những dịp đặc biệt”, cô nói.

Các bình luận dưới video đều bày tỏ điều họ cảm thấy rõ ràng rằng đây là cách uống rượu có kiểm soát.





“Tôi nghĩ nó chỉ được gọi là mối quan hệ lành mạnh với rượu của những gã nghiện rượu”, một người bình luận hài hước. “Tôi nghĩ đó được gọi là già đi vì không đủ sức để uống nhiều nữa”, một người dùng châm biếm. “Tôi đã thử ra ngoài với tư duy ‘uống vừa đủ’ và tỉnh dậy trong bụi rậm”, một người dùng chia sẻ trải nghiệm khó quên của mình.

Những người khác chỉ ra rằng một trong những vấn đề của “damp lifestyle” là nó không hiệu quả đối với những người nghiện rượu. “Nếu bạn đang cố gắng kiểm soát việc uống rượu của mình như thế này thì có lẽ việc cai rượu sẽ là một gợi ý tốt hơn”, một người bày tỏ.

Theo New York Post, phong cách uống rượu kiểu “damp lifestyle” đang được nhiều người quan tâm và đồng tình. Mọi người cho rằng đây là một cách tốt để tránh những rắc rối do việc say xỉn từ rượu bia mang lại.