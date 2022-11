Dàn diễn viên nổi bật của 'bom tấn' 'Black Panther: Wakanda Forever'

Tháng 8.2020, thông tin ngôi sao Chadwick Boseman qua đời vì ung thư đã gây chấn động người hâm mộ “vũ trụ” Marvel trên toàn thế giới. Bên cạnh việc thương tiếc cho một diễn viên tài năng, khán giả cũng đặt ra nhiều câu hỏi về tương lai của một trong những bộ phim siêu anh hùng nổi tiếng và có ảnh hưởng nhất mọi thời đại - Black Panther.

Hai năm sau, chủ tịch Marvel - Kevin Feige, đạo diễn Ryan Coogler cùng dàn diễn viên còn lại quyết định làm sống lại thế giới Wakanda và tiếp tục câu chuyện theo một hướng đi khác - chấp nhận sự thiếu vắng của nhân vật biểu tượng “Báo đen” T'Challa. Black Panther: Wakanda Forever ra đời trong sự tưởng nhớ của đội ngũ sản xuất dành cho Chadwick Boseman, đồng thời vẽ nên một tương lai mới cho bộ phim. Dưới đây là những tên tuổi đã góp phần mang đến sự trở lại đầy ngoạn mục của “bom tấn” siêu anh hùng Black Panther.

Letitia Wright vai Shuri

Trước khi đảm nhận nhân vật em gái Shuri của T’Challa trong Black Panther, nữ diễn viên người Anh gốc Guyana - Letitia Wright từng khẳng định tài năng của mình trong các sêri truyền hình như Top boy, Coming up, Chasing shadows, Humans, Doctor who… Với vai diễn trong Black mirror, cô nhận được một đề cử Emmy. Năm 2015, cô được công chúng biết đến nhiều hơn thông qua phim điện ảnh Urban hymn.

Vốn là nhân vật được nhiều người yêu thích ngay từ phần đầu tiên của Black Panther, Shuri dần trở thành trung tâm trong phần 2 sau cái chết của anh trai. Giống như phiên bản truyện tranh Marvel, trong Black Panther: Wakanda Forever, Shuri chính là người kế thừa sứ mệnh “Báo đen” của Wakanda, chịu trách nhiệm đứng ra bảo vệ đất nước và chống lại mọi thế lực thù địch.

Lupita Nyong’o vai Nakia

Ngôi sao từng đoạt giải Oscar với 12 năm nô lệ thể hiện nhân vật Nakia - điệp viên người Wakanda, từng có một mối tình đầy tiếc nuối với T'Challa. Sinh ra ở thành phố Mexico với cha mẹ là người Kenya, công việc đầu tiên của Nyong'o trong giới giải trí chính là làm trợ lý cho Ralph Fiennes trong đoàn làm phim The constant gardener. Sau đó, cô tiếp tục ghi dấu ấn với vai trò diễn viên trong các tác phẩm nổi tiếng như Cuộc chiến giữa các vì sao, Queen of Katwe, Little monsters, Us…

Trở lại với nhân vật Nakia trong Black Panther: Wakanda Forever, sự xuất hiện của Nyong’o hứa hẹn sẽ mang đến nhiều yếu tố bất ngờ cho khán giả.

Angela Bassett vai Ramonda

Được biết đến như một diễn viên kỳ cựu của Hollywood với gần 40 năm hoạt động trong nghề, Angela Bassett bắt đầu nổi tiếng vào những năm 1990 khi xuất hiện trong các bộ phim đình đám như Boyz n the hood , Waiting to exhale và Strange days… Trong suốt sự nghiệp của mình, Bassett giành được vô số giải thưởng như Quả cầu vàng, Emmy, NAACP Image Awards… và được đề cử giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Oscar năm 1994 cho vai diễn Tina Turner trong What's love got to do with it.





Trong “vũ trụ” Marvel, Angela Bassett hóa thân vào nhân vật nữ hoàng Ramona, mẹ của “Báo đen” T’Challa và Shuri. Sau cái chết của con trai, Ramona đảm nhận ngai vàng Wakanda và đứng ra trị vì đất nước. Bà là hiện thân của một người lãnh đạo quyền lực, sắc sảo, luôn hết lòng vì nhân dân.

Danai Gurira vai Okoye

Là tướng quân đứng đầu Dora Milaje - đội nữ chiến binh tinh nhuệ của Wakanda, Okoye được biết đến như một trợ thủ đắc lực, một lòng trung thành với T’Challa. Black Panther: Wakanda Forever đánh dấu lần thứ 4 nữ diễn viên Gurira đảm nhận nhân vật này. Vẫn giữ được nét dí dỏm và mạnh mẽ vốn có của mình, Okoye tiếp tục đồng hành cùng Shuri trong trận chiến mới để bảo vệ đất nước.

Trước khi tạo dấu ấn thông qua các bộ phim Marvel, Gurira được khán giả truyền hình yêu thích nhờ các vai diễn trong Treme, The walking dead… và từng ba lần đoạt giải thưởng Sao Thổ (Saturn Awards). Ngoài ra, nữ diễn viên người Mỹ gốc Zimbabwe còn là một nhà viết kịch, nhà hoạt động vì cộng đồng và đảm nhiệm vai trò Đại sứ thiện chí UN Women từ năm 2018.

Tenoch Huerta vai Namor

Là gương mặt mới của “vũ trụ điện ảnh” Marvel, nam diễn viên người Mexico Tenoch Huerta hóa thân vào nhân vật Namor (Sub-Mariner) - vua của Talokan - một nền văn minh cổ đại dưới đại dương. Sở hữu nhiều nét tương đồng với Aquaman của DC, Namor nổi bật trong truyện tranh kể từ những năm 1930, với tư cách là thành viên của Avengers, X-Men… Ngoài ra, anh còn là một nhân vật phản diện. Sự xuất hiện lần này của Namor đóng một vai trò vô cùng quan trọng, là điểm nhấn tạo nên sự khác biệt cho Black Panther: Wakanda Forever.

Trước Namor, Huerta đã đảm nhận nhiều vai diễn khác nhau trong các bộ phim truyền hình cũng như điện ảnh ở quê nhà và từng đoạt giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại Liên hoan phim ngắn ở thành phố Mexico.

Dominique Thorne vai Riri Williams

Được xây dựng như một nhân vật then chốt tạo nên cốt truyện chính của Black Panther: Wakanda Forever, Riri Williams là thiên tài công nghệ trẻ tuổi của MIT (Học viện Công nghệ Massachusetts) - trường đại học nổi tiếng nhất trong việc đào tạo các chuyên gia kỹ thuật. Sau khi vô tình vướng vào các âm mưu của CIA (Cơ quan tình báo trung ương Mỹ), Riri gặp được Shuri. Từ đó, họ đồng hành cùng nhau trong suốt quá trình chiến đấu bảo vệ người dân Wakanda. Không chỉ vậy, cô còn tự chế tạo nên bộ giáp cho riêng mình và trở thành siêu anh hùng Ironheart (Nữ người sắt) - nhân vật chính trong sêri phim Disney+ dự kiến ra mắt vào năm tới.

Nhân vật mới Riri Williams được giao cho nữ diễn viên trẻ triển vọng Dominique Thorne. Năm 2018, Thorne lần đầu tiên ra mắt màn ảnh rộng với vai Shelia Hunt, cô em gái xấu tính của nhân vật chính Fonny Hunt trong bộ phim If beale street could talk. Năm 2021, cô đóng vai Judy Harmon, một thành viên của Đảng Black Panther trong bộ phim Judas and the Black Messiah. Với màn thể hiện trong Black Panther: Wakanda Forever cũng như nhân vật siêu anh hùng nữ người sắt trong bộ phim sắp tới, Riri Williams được dự đoán có thể trở thành một ngôi sao trong tương lai.