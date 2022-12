Dàn diễn viên trẻ thủ vai nhóc tỳ trong ‘Avatar: The way of water’

Sau 13 năm chờ đợi, phần hai siêu phẩm Avatar đã quay trở lại với tên gọi Avatar: The way of water. Không những khai phá một hệ sinh thái hoàn toàn mới của hành tinh Pandora, Avatar phần 2 còn đưa người xem đến với giai đoạn cuộc đời đặc biệt của nam chính Jake Sully khi anh đã làm cha của 4 đứa trẻ.

Ở phần phim này, đạo diễn James Cameron cũng tập trung xây dựng kịch bản xoay quanh gia đình, mối quan hệ giữa các thành viên nhà Sully giữa cuộc “tái xâm lăng” của người Trái đất. Bên cạnh các tên tuổi kì cựu như Sam Worthington, Zoe Saldana, Kate Winslet, Sigourey Weaver hay Stephen Lang... sự xuất hiện của các ngôi sao thuộc thế hệ gen Z đã mang đến một làn gió mới đầy thú vị cho Avatar: The way of water.

Jamie Flatters vai Neteyam

Neteyam là con trai trưởng của Jake Sully và Neytiri. Ngay từ khi mới sinh ra đời, anh đã được gửi gắm kì vọng sẽ tiếp nối cha mình - vị toruk makto vĩ đại để trở thành thủ lĩnh xứng đáng của bộ tộc Omaticaya. Cả cuộc đời, Neteyam luôn cố gắng rèn luyện và sống chuẩn mực để không làm gia đình thất vọng. Anh cũng rất tốt bụng, quả cảm và luôn đứng ra bảo vệ các em mình.

Vai diễn đặc biệt này được giao cho chàng diễn viên người Anh sinh năm 2000 Jamie Flatters. Trước Avatar: The way of water, Jamie Flatters cũng có đóng vai phụ trong một vài dự án như sitcom So Akward, phim The forgotten battle. Tuy nhiên, Avatar: The way of water chính là bộ phim mang tính bước ngoặt cũng như có quy mô lớn nhất mà nam diễn viên từng tham gia. Được biết, Jamie Flatters được casting vào vai Neteyam năm 16 tuổi. Đến hiện tại, anh đã bước sang tuổi 22. Vì vậy, “Việc nhìn thấy Avatar: The way of water được trình làng sau ngần ấy thời gian giống như được tốt nghiệp trường cấp 2 vậy”, Jamie Flatters cho hay.

Để vào vai Neteyam, Jamie Flatters cũng phải trải qua quá trình huấn luyện đặc biệt khi phần lớn các cảnh quay của Avatar: The way of water được thực hiện dưới nước. Nam diễn viên dành nhiều tháng liền cùng đoàn phim để đến Hawaii tập lặn. Anh cũng phải học thêm boxing, jujitsu và các kĩ năng sử dụng vũ khí. Được làm việc cùng những tên tuổi khổng lồ trong ngành công nghiệp điện ảnh, Jamie Flatters cho biết anh cảm thấy vô cùng vinh dự và luôn nỗ lực hết mình.

Britain Dalton trong vai Lo’ak

Lo'ak là con trai ruột thứ hai của Jake và Neytiri. Vì có tính cách khá lập dị và hơi ngông cuồng nên Lo’ak thường bị bố mẹ trách mách. Chàng trai nổi loạn luôn cảm thấy bản thân là kẻ bị ruồng bỏ, không nhận được sự công nhận từ chính cha ruột của mình. Về sau, khi gia đình Sully di cư sang sinh sống cùng bộ tộc miền biển Metkayina, Lo’ak cũng thường xuyên bị hiểu lầm là nguồn cơn của nhiều điều rắc rối.

Đạo diễn James Cameron đã “chọn mặt gửi vàng” và trao vai diễn này cho diễn viên trẻ người Mỹ Britain Dalton, sinh năm 2001. Có thể thấy trong khoảng thời gian bấm máy Avatar: The way of water, các diễn viên ngoài đời đều có độ tuổi khá trùng khớp với các nhân vật trong phim (tầm 14-15 tuổi). Sở hữu gương mặt góc cạnh đầy cá tính, Britain Dalton rất hợp với vai chàng trai trẻ nổi loạn đang tuổi ăn tuổi lớn luôn muốn chứng tỏ bản thân mình. Trước khi đến với Avatar: The way of water, Britain Dalton từng được biết đến thông qua vai diễn Jason Larson trong bộ phim Goliath (2015). Nhân vật Lo’ak đóng vai trò khá quan trọng trong cốt truyện của Avatar: The way of water. Vì vậy, rất có khả năng Britain Dalton sẽ còn tái ngộ khán giả thêm nhiều lần nữa trong các phần Avatar sau.





Trinity Jo-Li Bliss vai Tuk

Sinh năm 2009, Trinity Jo-Li Bliss dường như là thành viên nhỏ tuổi nhất trong dàn diễn viên Avatar: The way of water. Cô bé vào vai Tuk - con gái út trong gia đình Sully với bản tính hồn nhiên, ngây thơ nhưng không kém phần dũng cảm. Mỗi khi xuất hiện, Tuk đều khiến khán giả vui vẻ và dễ chịu trước những biểu cảm cực kì đáng yêu của cô bé. Sao nhí từng được khá nhiều khán giả truyền hình yêu mến khi đóng vai Alexa Garcia trong phim The Garcias của HBO Max. Cô bé cũng rất đa tài khi vừa diễn xuất tốt lại có năng khiếu ca hát. Đầu năm 2023, Trinity Jo-Li Bliss sẽ cho ra mắt album đầu tay mang tên Confessions of a Preteen.

Avatar: The way of water cũng là dự án điện ảnh có quy mô lớn nhất mà Trinity Jo-Li Bliss từng tham gia từ trước đến nay. Nữ diễn viên 13 tuổi thổ lộ với The Hollywood Reporter rằng được làm việc với đạo diễn James Cameron giống như giấc mơ thành hiện thực. “Em vô cùng kính trọng bác, như một đạo diễn xuất chúng và như một con người tuyệt vời. Bác James đã dạy cho em rất nhiều thứ để trở thành một người diễn viên giỏi hơn, đặc biệt là trong việc luôn luôn tò mò, đừng ngại phải đặt câu hỏi”, Trinity Jo-Li Bliss nói.

Jack Champion vai Spider (Miles Soccoro)

Spider là một nhân vật vô cùng đặc biệt của Avatar: The way of water. Được sinh ra trên hành tinh Pandora ngay thời điểm con người vừa thua trận trước người Na’vi, Spider không thể quay về trái đất do còn quá nhỏ. Cậu lớn lên trong vòng tay các nhà khoa học và có sự kết nối sâu sắc với những đứa trẻ nhà Sully. Dù mang dáng hình con người nhưng Spider cũng cư xử và sinh hoạt theo nếp sống của người Na’vi.

Vai diễn khó nhằn này được thể hiện bởi diễn viên người Mỹ Jack Champion. Sinh năm 2004, sở hữu ngoại hình rắn rỏi nhưng vừa đủ ngây ngô của một anh chàng mới lớn, Jack Champion là sự lựa chọn hợp lý cho nhân vật Spider. Gia nhập dàn diễn viên Avatar: The way of water từ năm 13 tuổi, Jack Champion cho biết bộ phim đã khiến anh thay đổi đến chóng mặt từ ngoại hình cho đến kĩ năng, nội lực diễn xuất. Nam diễn viên phải trải qua hai năm rèn luyện thể lực siêng năng với huấn luyện viên riêng. Anh cũng dần sành sõi bộ môn bơi lặn và có thể nhịn thở dưới nước 5 phút 33 giây. Được biết sau Avatar: The way of water, Jack Champion sẽ tái ngộ khán giả trong Scream 6, dự kiến khởi chiếu vào ngày 10.3.2023.

Bailey Bass vai Tsireya

Trong hệ thống nhân vật mới của Avatar: The way of water, Tsiyera có lẽ là một trong những nhân vật được yêu mến nhất. Cô là con gái của tộc trưởng tộc Metkayina, sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp cùng một tâm hồn thánh thiện. Tsiyera luôn đối tốt với gia đình Sully, là người trực tiếp chỉ dạy họ nếp sống, kĩ năng sinh tồn của những người Na’vi xứ biển. Cô gái này cũng nảy sinh tình cảm đặc biệt dành cho Lo’ak, con trai thứ hai của Jake Sully.

Màn diễn xuất duyên dáng, tự nhiên của diễn viên da màu Bailey Bass đã mang đến cho khán giả một Tsiyera thật dễ mến. Sinh năm 2004 tại Mỹ, Bailey Bass là một tên tuổi còn khá mới lạ với làng giải trí. Vì vậy, Avatar: The way of water có thể xem như một bệ phóng vững chắc cho sự nghiệp diễn xuất của cô bé về sau. Năm nay, Bailey Bass cũng có một dự án đáng chú ý là sêri Interview with the vampire.