Dàn hợp xướng Saigon Choir phối mới 'Ngựa ô thương nhớ', nhạc sĩ Trần Tiến khen ngợi

Hơn 350 khán giả đã ngồi kín khán phòng Nhạc viện TP.HCM trong đêm nhạc hợp xướng Flourish (Bừng nở) của Saigon Choir. Trong không khí ấm áp, sang trọng của một buổi hòa nhạc đẳng cấp, những người yêu nhạc giao hưởng - thính phòng đã được thưởng ngoạn muôn vàn sắc màu đa dạng mà Saigon Choir đã dày công chăm chút.

Có thể nói đây là lần trở lại đầy ấn tượng của Saigon Choir sau gần 2 năm tạm ngưng biểu diễn do dịch bệnh. Tất cả các tác phẩm trong chương trình đều được chọn lựa kỹ càng và khéo léo để làm bật lên được những khả năng biểu đạt diệu kỳ của ngôn ngữ hợp xướng.

Concert Flourish trình diễn những tác phẩm hợp xướng đa dạng về thể loại. Từ những bài hát nổi tiếng khắp thế giới như Hallelujah của Leonard Cohen, Sleep của Eric Whitacre... những bản nhạc phim nổi tiếng Lalaland, The sound of music, Lion King... cho đến những ca khúc được rất nhiều người yêu thích ở trong nước như Ngày chưa giông bão, Ngựa ô thương nhớ, Người ở đừng về... Bên cạnh đó là những bài hát dân gian mang nhiều màu sắc của Indonesia, Haiti...

Tchaka - tác phẩm lớn được viết bằng tiếng Haiti, một sáng tác của nhà soạn nhạc Sydney Guilaume, là màn mở đầu hoành tráng với sự góp mặt của hơn 70 hợp xướng viên và 4 nhạc cụ gõ. Các nghệ sĩ đã khiến cả khán phòng nóng lên với khối năng lượng cháy bỏng trong những đoạn nhạc sôi động và cũng khá choáng ngợp với những đoạn “chơi tiết tấu” đặc sắc trong bài hát.

Người ở đừng về - bài dân ca quan họ quen thuộc được mang lên sân khấu với một vẻ đẹp hoàn toàn mới lạ. Có lẽ ít ai hình dung được khi một bản dân ca Việt Nam mà được thể hiện bằng hình thức hợp xướng acapella (hợp xướng không nhạc đệm) 8 bè thì sẽ lộng lẫy đến như vậy. Và điều bất ngờ hơn nữa là tác phẩm được chuyển soạn cho hợp xướng bởi bàn tay của một nhà soạn nhạc người Mỹ - Brent Wells. Ông đã cho người nghe thấy được nhiều công phu mà mình đã bỏ ra để nghiên cứu chất liệu âm nhạc Việt Nam và truyền tải nó một cách điêu luyện với ngôn ngữ hợp xướng - thứ mà âm nhạc truyền thống của nước ta vốn không có.

2 tác phẩm nhận được nhiều sự tán thưởng nhất là Ngựa ô thương nhớ (sáng tác: Trần Tiến, chuyển soạn cho hợp xướng: Trương Chí) và Ngày chưa giông bão (sáng tác: Phan Mạnh Quỳnh, chuyển soạn cho hợp xướng: Quang Thái). Là những ca khúc rất nổi tiếng và có sự lan tỏa rất mạnh mẽ trong công chúng, nay được hát lên bởi hàng chục nghệ sĩ, những giai điệu quen thuộc giờ đây không phải được nâng đỡ bằng ban nhạc mà bằng chính giọng hát với phần phối bè tinh tế đã đem đến cho khán giả một trải nghiệm thật sự thú vị. Đặc biệt là sự góp mặt của các nhạc cụ gõ ở nửa sau của tác phẩm Ngày chưa giông bão càng làm tăng lên tầm vóc đồ sộ của bản hòa thanh đầy đặn ấy.

Có mặt tại đêm nhạc, nhạc sĩ Trần Tiến cho biết hoàn toàn bất ngờ trước chất lượng của Concert Flourish và hết lời khen ngợi cho bản phối mới chuyển soạn cho hợp xướng ca khúc Ngựa ô thương nhớ.





Bên cạnh những khối âm thanh mạnh mẽ, cho thấy được nội lực rất lớn của dàn hợp xướng với thành phần đa số là các học sinh - sinh viên được đào tạo Thanh nhạc chính quy tại Nhạc viện, chương trình còn có một số bài hát nhẹ nhàng mang những thông điệp đầy nhân văn. Đó là ca khúc You do not walk alone (Bạn không bao giờ đơn độc), là The awaikeing (Sự thức tỉnh)... Các nghệ sĩ đã cho thấy sự khổ luyện dài lâu và nghiêm túc để có thể làm được sự tương phản giữa những đoạn hát thật khẽ và êm đềm, với những đoạn cao trào mạnh mẽ.

Các bản nhạc phim nổi tiếng thế giới được biểu diễn lại với hình thức hợp xướng cũng là chương kết chiếm được nhiều cảm tình từ các khán giả của chương trình. Lift me up - bài hát chủ đề trong siêu phẩm điện ảnh Black Panther - Wakanda Forever được nhạc trưởng Huỳnh Quang Thái phối lại cho hợp xướng, là một trong những tiết mục gây bất ngờ cho người xem. Hai liên khúc Lalaland và The sound of music khơi gợi những ấn tượng đẹp về hai bộ phim cùng tên qua những nét giai điệu vô cùng quen thuộc. A million dreams là tiết mục có sự đầu tư về vũ đạo, 70 nghệ sĩ vừa hát vừa biểu diễn cùng piano. Đây cũng là màn kết trọn vẹn với sự thể hiện quyết tâm theo đuổi ước mơ về một dàn hợp xướng Việt Nam đủ sức vươn ra thế giới của Saigon Choir.

Với concert Florish lần này, Saigon Choir đã xóa tan đi định kiến: “Chỉ những người hát không tốt mới chọn tham gia hợp xướng”. Các soloist được nhạc trưởng Huỳnh Quang Thái gửi gắm cho các tiết mục đơn ca và song ca tại đêm nhạc đều là thành viên đang sinh hoạt cùng Saigon Choir và là những sinh viên giỏi và xuất sắc của khoa Thanh nhạc Nhạc viện TP.HCM: Hoàng Uyên Nhi - giọng nữ cao, tốt nghiệp Thủ khoa bậc Trung cấp; Huỳnh Hoa và Lê Thu Hà là 2 ca sĩ giọng nữ cao đã tốt nghiệp xuất sắc bậc đại học chính quy. 3 nghệ sĩ này đã khiến khán giả thán phục trước giọng hát điêu luyện, đầy cảm xúc của họ.

Quách Minh Dũng và Vũ Quỳnh Anh - đôi song ca đã lan tỏa một không khí ấm áp cho cả khán phòng với bài hát cảm ơn khán giả cuối chương trình - Can you feel the love tonight – cũng là hai sinh viên nổi bật đang theo học tại Khoa Thanh nhạc Nhạc việ TP.HCM. Bên cạnh đó còn có nhiều giọng ca đầy triển vọng khác đã thể hiện đầy bản lĩnh ở những đoạn lĩnh xướng.

Dàn nghệ sĩ khách mời đầy tài năng cũng đã chắp thêm cánh cho Saigon Choir trong đêm diễn. Nghệ sĩ piano Nguyễn Phương Hạnh là người sở hữu 3 giải thưởng “Nghệ sĩ đệm đàn hay nhất” tại các cuộc thi Hát thính phòng, nhạc kịch toàn quốc; nghệ sĩ Mandolin Nguyễn Hoàng Vĩnh Phú tuy tuổi đời còn rất trẻ nhưng đã đạt được nhiều giải thưởng âm nhạc trong nước và quốc tế; nghệ sĩ piano La Quế Anh đang là giảng viên Piano tại Nhạc viện và là một trong những giảng viên đệm đàn uy tín nhất của khoa Sáng tác – Chỉ huy – Âm nhạc học; nhóm nhạc cụ gõ 24BEAT Percussion Group là những chàng trai đầy năng lượng xuất thân từ Học viện Âm nhạc 24BEAT...

Saigon Choir là dàn hợp xướng hiếm hoi tại Việt Nam, được thành lập từ tháng 6.2016 bởi thầy và trò Khoa Thanh nhạc Nhạc viện TP.HCM. NSND Tạ Minh Tâm chia sẻ: “Xây dựng một dàn hợp xướng đạt được đẳng cấp quốc tế là nhiệm vụ mà Ban lãnh đạo Nhạc viện TP.HCM từ lâu xác định phải làm. Và với sự định hướng của Ban giám đốc, Ban chủ nhiệm khoa Thanh nhạc, giảng viên Huỳnh Quang Thái đã làm rất tốt nhiệm vụ này. Saigon Choir đã duy trì hoạt động được hơn 6 năm với nhiều hoạt động sôi nổi, đạt được những giải thưởng quốc tế có uy tín. Đây là một điều rất đáng khích lệ và tự hào”.