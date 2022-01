Dân mạng so sánh show ẩm thực của Trấn Thành với Trường Giang

Gần đây, Trấn Thành gây bất ngờ khi tái xuất khán giả trong show nấu ăn tự sản xuất mang tên Lục cơm nguội. Dù chỉ mới ra mắt hơn một tuần nhưng tập đầu tiên của chương trình đã nhận phản hồi tích cực của khán giả.

Tập phát sóng với bà xã Hari Won của anh hiện đã đạt 1 triệu view trên YouTube. Đồng thời, số thứ 2 với BB Trần đã vượt mốc 100.000 người xem. Chương trình cũng từng được xếp vào top 39 trên bảng xếp hạng video thịnh hành ở nền tảng này sau khi ra mắt.

Bên cạnh chia sẻ bí quyết nấu nướng đơn giản, Trấn Thành cũng cho thấy hình ảnh giản dị, đời thường khi bắt tay vào bếp. Anh nhận lời khen ngợi bởi khả năng nấu nướng khá thuần thục cũng như am hiểu nhiều phương pháp chế biến món ngon.

Tuy nhiên, nam MC nhanh chóng bị cư dân mạng so sánh với Trường Giang. Bởi lẽ, nam danh hài hiện cũng đang dẫn dắt một show ẩm thực của riêng mình và công chiếu trên YouTube khá lâu. Đa số ý kiến cho rằng chương trình nấu nướng của Trường Giang được đầu tư khá chuyên nghiệp, khai thác chi tiết vào từng công đoạn thực hiện. Trong khi đó, show Lục cơm nguội của Trấn Thành lại mang tính giải trí, thiên về tấu hài.





Một người dùng chia sẻ: “Một điều thú vị là show của Trường Giang thì ai cũng khen ngon, thèm chảy nước miếng. Còn show của Trấn Thành thì được khen hài, vui. Cả hai đều thú vị và thu hút khán giả”. Một khán giả nhận xét: “Show của Trường Giang thì đầu tư nhiều hơn, khán giả vừa được xem cảnh đẹp vừa được thưởng thức các món ăn qua màn ảnh, lại vừa được gặp những nghệ sĩ nổi tiếng. Tính ra, show của Trường Giang xem sẽ không bị chán sau một thời gian như show của Trấn Thành. Tuy nhiên, mình chỉ tiếc là anh ấy chưa làm tốt phần kết nối khách mời, cải thiện thêm phần đó nữa thì tuyệt”.

Một cư dân mạng viết: “Công nhận Trấn Thành làm tốt phần kết nối khách mời với chương trình ghê. Không như Trường Giang, anh ấy tự làm mọi thứ rồi để mặc khách mời đứng như trời trồng, cảm giác khách mời lạc lõng vô cùng”. Một tài khoản bình luận: “Chương trình không chuyên nghiệp bằng của Trường Giang”…

Bên cạnh đó, chương trình cũng gây nhiều ý kiến trái chiều, cộng đồng mạng liên tục so sánh để chỉ ra diễn viên phim Bố già có “bắt chước” ông xã Nhã Phương hay không.

Trước đó trong Running Man Vietnam mùa hai, Trường Giang không ngại nhắc về việc bị khán giả chê và thường xuyên so sánh với Trấn Thành. Ông xã Nhã Phương bộc bạch: "Tôi với Thành xưa giờ luôn bị so sánh trong bất kỳ chương trình nào. Quý vị ơi, mỗi người một kiểu... Thành là người thông minh về diễn hài, về MC và cả điện ảnh. Còn lâu tôi mới bằng Trấn Thành, mọi người đừng so sánh nữa... Tôi học rất nhiều về mảng MC truyền hình từ Trấn Thành. Nếu quý vị xem những chương trình gần đây, mọi người sẽ thấy tôi nói tròn vành, rõ chữ hơn, có nhấn nhá và có sự nhìn thẳng ánh mắt của khán giả nhiều hơn. Đó là tôi học từ Trấn Thành".