Dàn sao nam gốc Á 'lấn sân' Hollywood trong các bom tấn 2021

Khán giả có dịp chiêm ngưỡng dàn "nam thần" gốc Á tham gia hàng loạt bom tấn Hollywood như: Dune, Reminiscence, Snake Eyes, Shang-Chi and The Legend of The Ten Rings…

Henry Golding (Snake Eyes)

Sinh ra và lớn lên ở Malaysia, bố là người Anh, mẹ gốc Malaysia, Henry Golding ở Malaysia đến năm 5 tuổi, sau đó cả gia đình chuyển tới Surrey (Anh) sinh sống. Sau thời gian bôn ba làm thợ cắt tóc, rồi dẫn các chương trình du lịch cho BBC World News, Discovery Channel Asia…, cơ hội cũng đến với chàng trai sinh năm 1987.

Trở thành sao Hollywood chỉ sau phim duy nhất là Crazy Rich Asians, “trai đẹp siêu giàu châu Á” thu hút khán giả và các nhà làm phim bởi vẻ ngoài nam tính, điển trai đậm nét Á Đông cùng giọng Anh chuẩn ngọt ngào, quyến rũ và phóng khoáng.

Anh liên tiếp nhận được các lời mời từ các nhà làm phim Hollywood, nổi bật là A Simple Favor, đóng cùng 2 người đẹp Blake Lively và Anna Kendrick; sánh đôi cùng Emilia Clarke trong Last Christmas; hợp tác với các ngôi sao tên tuổi như Hugh Grant, Matthew McConaughey, Colin Farrell… trong The Gentlemen. Và gần đây nhất, Henry Golding tham gia bom tấn Snake Eyes – phần phim mới nhất của thương hiệu hành động đình đám G.I Joe.

Simu Liu - Lưu Tư Mộ (Shang-Chi)

Lưu Tư Mộ (32 tuổi) nổi lên như cồn sau khi được công bố là diễn viên gốc Á đầu tiên gia nhập vũ trụ siêu anh hùng Marvel với vai diễn Shang-Chi trong phim Shang-Chi and The Legend of The Ten Rings (gọi tắt là Shang-Chi). Trước khi tên tuổi được nâng tầm ngôi sao Hollywood, Lưu Tư Mộtừng là nhân viên kế toán; làm việc tại công ty Deloitte – 1 trong 4 “ông lớn” ngành kiểm toán thế giới. Sau khi từ bỏ công việc văn phòng, anh đã theo đuổi sự nghiệp diễn xuất đến nay.

Trong suốt 7 năm vào nghề, Simu Liu (Lưu Tư Mộ) "bỏ túi" cho bộ sưu tập nghề diễn của mình với 16 bộ phim. Tuy nhiên, mãi đến vai diễn con trai Jung trong Kim’s Convenience anh mới được nhiều người biết đến. Từ đó, may mắn liên tiếp mỉm cười với tài tử này khi được chọn đóng vai nam chính trong bom tấn siêu anh hùng Shang-Chi và trở thành siêu anh hùng châu Á đầu tiên.

Daniel Wu - Ngô Ngạn Tổ (Reminiscence)





Được mệnh danh là “Lưu Đức Hoa trẻ”, Ngô Ngạn Tổ nổi tiếng là diễn viên hàng đầu của nền công nghiệp điện ảnh Hoa ngữ với khả năng diễn xuất đa dạng và đặc biệt. Anh khởi đầu sự nghiệp vào năm 1998 với bộ phim Bishonen của đạo diễn Yonfan.

Sau thành công ở vai diễn đầu tiên, anh khẳng định thực lực của mình và dần được công chúng chú ý qua các vai diễn trong City Of Glass, One Night in Mongkok, New Police Story… “Chàng tài tử xứ Cảng Thơm” này cũng nhận được một số đề cử và giải thưởng danh giá tại Liên hoan phim Kim Mã và Giải thưởng Điện ảnh Hồng Kông. Thừa thắng xông lên, anh tấn công kinh đô điện ảnh thế giới với các tác phẩm: Inseperable, Warcraft, Geostorm, Tom Raider… Ngô Ngạn Tổ tiếp tục chinh phục khán giả qua vai diễn mới nhất trong bộ phim Reminiscence do nữ đạo diễn Lisa Joy cầm trịch. Trong phim, anh sẽ vào vai phản diện Saint Joe và đối đầu trực tiếp với Nick Bannister do nam diễn viên Hugh Jackman thủ vai.

Chang Chen - Trương Chấn (Dune)

Trương Chấn sinh năm 1976 tại Đài Loan trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, cha là diễn viên kỳ cựu Trương Quốc Trụ, anh ruột Trương Hàn cũng theo đuổi sự nghiệp diễn xuất. Chính vì thế mà Trương Chấn được gia nhập vào làng giải trí từ sớm. Anh tham gia bộ phim điện ảnh đầu tiên, đóng cùng cha và anh trai vào năm 14 tuổi. Nhưng khác với các thành viên trong gia đình, Trương Chấn chưa từng nghĩ mình sẽ trở thành diễn viên trong những năm 20 tuổi.

Nhiều năm sau, khi anh có cơ duyên gặp và hợp tác cùng Củng Lợi trong bộ phim Ái Thần Chi Chủ, cô đã khích lệ và anh dần thay đổi thái độ với nghề diễn viên. Vốn có tài năng thiên bẩm kèm theo kỹ năng diễn xuất được rèn giũa qua thời gian, Trương Chấn nhanh chóng bước vào hàng ngũ diễn viên thực lực của màn ảnh Hoa ngữ. Anh còn được đề cử nhiều giải thưởng về diễn xuất tại LHP Kim Mã, Kim Tượng hay LHP Cannes, Busan…

Sở hữu gương mặt điển trai và đậm chất điện ảnh, dù là ở độ tuổi thanh niên hay trung niên anh đều khiến hàng triệu cô gái phải mê mệt. Và với phong độ vững vàng ấy, Trương Chấn lọt vào mắt xanh của đạo diễn Denis Villeneuve cho vai diễn Tiến sĩ Wellington Yeuh trong bom tấn Dune (tựa Việt Dune: Hành tinh cát). Theo chia sẻ từ đạo diễn, ông quan sát Trương Chấn từ rất lâu kể từ bộ phim của Vương Gia Vệ hồi những năm 1990, Trương Chấn cũng là một trong những nam diễn viên xuất sắc nhất hiện tại mà ông yêu thích.

Dune là tác phẩm khoa học viễn tưởng được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của tác giả Frank Herbert - một trong những kiệt tác văn học của thể loại viễn tưởng thế kỷ 20. Bộ phim theo chân nhân vật chính là Paul Atreides - con trai của Leto Atreides trên hành trình chiến đấu và vượt qua nỗi sợ hãi để nắm lấy định mệnh bảo vệ hành tinh Arrakis hay còn có tên gọi là Dune.

Ngoài nội dung hấp dẫp và lôi cuốn, Dune còn quy tụ dàn diễn viên hàng đầu Hollywood: Timothee Chalamet, Jason Momoa, Rebecca Ferguson, Oscar Issac… hứa hẹn mang đến trải nghiệm điện ảnh tuyệt đỉnh cho khán giả. Dune dự kiến khởi chiếu ngày 22.10 tại Bắc Mỹ.