Dàn sao ‘Running Man’: Người nhiễm Covid-19, người gãy xương bàn chân

Công ty Turbo JK Company của Kim Jong Kook cho hay nam nghệ sĩ đã có một số triệu chứng nhiễm Covid-19 vào ngày 9.2. Sau khi tự kiểm tra, anh nhận kết quả dương tính. Nam ca sĩ, diễn viên đã nhanh chóng tạm ngưng mọi lịch trình và tự cách ly trong vòng 7 ngày. Đáng chú ý, 2 show Running Man và My Little Old Boy có Kim Jong Kook tham gia đều đã ghi hình trước. Do đó, việc anh tạm dừng công việc không ảnh hưởng đến thời gian phát sóng của cả 2 chương trình.

Ngay sau tin tức Kim Jong Kook nhiễm bệnh, 2 thành viên khác của Running man là Yang Se Chan và Ji Suk Jin cũng thông báo nhận kết quả dương tính với Covid-19. Ji Suk Jin không có bất kỳ triệu chứng nào đặc biệt, chỉ hơi nhức đầu. Còn Yang Se Chan từng xét nghiệm một lần âm tính, nhưng lần 2 lại bị kết quả dương tính.

Cả hai nghệ sĩ hài đều đang tạm dừng tất cả hoạt động, tập trung điều trị. Tương tự Kim Jong Kook, trường hợp của Yang Se Chan và Ji Suk Jin đều không ảnh hưởng đến lịch ghi hình, phát sóng của Running Man.





Tính đến trưa 11.2, dàn sao còn lại của Running Man gồm Yoo Jae Suk, Haha, Jeon So Min và Song Ji Hyo đều nhận kết quả âm tính với Covid-19. Cuối năm ngoái, Yoo Jae Suk từng thông báo nhiễm bệnh nhưng đã nhanh chóng hồi phục, sớm quay lại làm việc. Còn Song Ji Hyo không thể tiêm vắc xin ngừa bệnh do có tiền sử dị ứng thuốc.

Mới đây, Jeon So Min cũng khiến fan lo lắng khi được trông thấy phải ngồi xe lăn trên trường quay. Trước đó, mỹ nhân sinh năm 1986 vừa trải qua một cuộc phẫu thuật vì gãy xương bàn chân và bỏ lỡ một số tập Running Man. Khán giả hi vọng Jeon So Min sớm hồi phục sức khỏe và bùng nổ hơn trong năm tuổi của mình.