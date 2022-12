Đan Trường - Cẩm Ly nhận giải thành tựu, dàn ca sĩ trẻ thống lĩnh Làn Sóng Xanh

Đây là năm thứ 5 Hội đồng Bình chọn của Làn Sóng Xanh với những tên tuổi thâm niên, uy tín trong giới âm nhạc và truyền thông thực hiện voting để tìm ra những tên tuổi, sản phẩm xứng đáng, tôn vinh các sáng tạo và đóng góp cho âm nhạc trong năm.

Hoàng Thùy Linh, Miu Lê và Mono thống lĩnh đề cử Làn Sóng Xanh 2022

Hạng mục Gương mặt mới xuất sắc là cuộc cạnh tranh vô cùng thú vị. Có thể kể đến như sự “khuynh đảo” của Mono với album 22 và ca khúc Waiting for you; cú lột xác thú vị của Myra Trần trong The Masked Singer; Sofia với bản hit Là do em xui thôi; gương mặt “ẩn thân” bước ra thế giới mainstream Tăng Duy Tân cùng hiện tượng Bên trên tầng lầu, và GREY D, anh chàng lãng tử vốn được yêu thích trong nhóm Monstar bắt đầu hành trình solo của mình.

Không chỉ ở khía cạnh tân binh, nhiều gương mặt miệt mài hoạt động sau nhiều năm đã có được sự đột phá trong năm nay, nhận được thành quả ngọt ngào, như Miu Lê, Hà Nhi, Tăng Phúc, Thiều Bảo Trâm, Mai Tiến Dũng hay rapper HIEUTHUHAI. Vì vậy, hạng mục Ca sĩ đột phá đã đặc biệt có đến 6 đề cử thay vì 5 như các hạng mục khác. Cả 6 gương mặt này đều xuất sắc có những cuộc bứt phá ngoạn mục, ghi điểm bởi những bài hit được nhiều người yêu thích, có mặt nhiều tuần liền ở những vị trí đầu trong bảng xếp hạng.

2022 cũng là năm đầu tiên Làn Sóng Xanh quay trở lại với hạng mục Album của năm. Các đề cử của hạng mục này trong năm nay đều là những album được đầu tư kỹ lưỡng, có ý tưởng sáng tạo, âm nhạc thống nhất và tạo được hiệu ứng trong đời sống như album Colours - Hứa Kim Tuyền, Link - Hoàng Thùy Linh, Cong - Tóc Tiên, 50/50 - Min, Một triệu năm - Vũ.

Một điểm thú vị trong Làn Sóng Xanh 2022 rơi vào hạng mục Sự kết hợp xuất sắc. Ban biên tập đã không ngờ rằng ca khúc Về nghe mẹ ru với sự kết hợp của NSND Bạch Tuyết, ca sĩ Hoàng Dũng, 14 Casper và nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền lại có một sự thành công lớn đến như vậy, bởi vốn dĩ sự kết hợp giữa cải lương và nhạc trẻ cũng đã có một số sản phẩm nhưng chưa lần nào tạo được hiệu ứng quá cao.

Nhờ vào album Link, Hoàng Thùy Linh đã “thống lĩnh” đề cử năm nay với 7 hạng mục: Ca khúc của năm và Bài hát hiện tượng (dành cho See tình), MV của năm, Sự kết hợp xuất sắc và Hòa âm phối khí (dành cho Gieo quẻ), Album của năm (album Link) và Nữ ca sĩ của năm.

Theo sau Hoàng Thùy Linh là Miu Lê với 5 đề cử nhờ vào sự thành công của MV Vì mẹ anh bắt chia tay, bao gồm: Ca khúc của năm, Bài hát hiện tượng, Sự kết hợp xuất sắc, Ca sĩ đột phá và Nữ ca sĩ của năm.





Tân binh MONO cũng không kém cạnh các đàn chị. Dù chỉ vừa debut vài tháng nhưng gương mặt này đã kịp công phá ở 4 hạng mục, bao gồm Ca khúc của năm và Bài hát hiện tượng (dành cho Waiting for you), Gương mặt mới xuất sắc và Hòa âm phối khí (Producer onionn).

Hạng mục MV của năm tiếp tục vinh danh những đạo diễn được xem là hàng đầu hiện nay như Đinh Hà Uyên Thư, Kawaii Tuấn Anh, Kiên Ứng, Nhu Đặng… Đặc biệt, Đinh Hà Uyên Thư phải đối đầu với chính mình trong hạng mục này vì có tới 2 MV lọt vào đề cử.

"Anh Bo" và "Chị Tư" được vinh danh giải thành tựu của Giải Làn Sóng Xanh

Hạng mục Thành tựu Làn Sóng Xanh bắt đầu được BTC trao giải từ năm 2019, lần lượt trao cho các gương mặt ca nhạc sĩ có nhiều năm đoạt giải Làn Sóng Xanh, có dấu ấn nghề nghiệp gắn bó cùng lịch sử giải thưởng này. Năm đầu tiên, giải này trao cho cặp đôi Lam Trường - Phương Thanh, và 2022 là năm thứ 2 hạng mục này được trao tiếp tục cho cặp đôi Đan Trường - Cẩm Ly, hai tên tuổi gắn bó từ thời kỳ đầu với Làn Sóng Xanh.

Ca sĩ Đan Trường thường được các fan gọi thân thương là anh Bo. Anh là gương mặt tiêu biểu của Giải thưởng Làn Sóng Xanh với bản hit đầu tiên Đi về nơi xa. Đây là một “hiện tượng” trên thị trường âm nhạc vào lúc đó. Kể từ khi ra mắt đến nay ca khúc vẫn luôn được yêu thích và đạt doanh thu thương mại lớn khi số lượng băng cassette, CD, VCD, karaoke đã tiêu thụ hơn 250.000 bản. Bản hit này giúp anh lần đầu tiên đoạt giải "Ca sĩ được yêu thích nhất" tại Giải thưởng Làn Sóng Xanh 2000. Anh cũng liên tục đoạt giải thưởng này từ năm 2000 đến năm 2008. Sau đó, anh quyết định rút lui khỏi giải thưởng để nhường cơ hội cho những thế hệ tiếp theo.

Ca sĩ Cẩm Ly thường được các fan gọi là chị Tư, sau khi tung hoành ở mảng nhạc trẻ, Cẩm Ly còn lấn sân sang mảng dân ca. Cẩm Ly là một ca sĩ đa tài khi chinh phục khán giả ở nhiều thể loại nhạc từ nhạc trẻ, dân ca, trữ tình, nhạc cách mạng đến cải lương. Cẩm Ly lần đầu được vinh danh tại Làn Sóng Xanh với siêu hit Nếu phôi pha ngày mai kết hợp cùng ca sĩ Đan Trường. Số lượng bản hit của ca sĩ Cẩm Ly cũng không hề kém cạnh ca sĩ Đan Trường. Hai người cũng tạo được hình ảnh cặp đôi song ca ăn ý nhất trong làng nhạc Việt kể cả ở mảng nhạc trẻ lẫn dân ca. Cùng với Đan Trường, ca sĩ Cẩm Ly cũng liên tục được vinh danh tại Làn Sóng Xanh từ năm 2000 đến năm 2008, sau đó quay trở lại trong năm 2011, 2014 và 2015.

Lễ trao giải Làn Sóng Xanh 2022 của Đài TNND TP.HCM (VOH) sẽ diễn ra vào tối 5.1.2023 tại Nhà hát Hòa Bình. Những gương mặt hàng đầu trong làng nhạc trẻ và các khách mời không thể hot hơn sẽ cùng hội tụ và tạo nên nhiều ký ức đong đầy cảm xúc của âm nhạc Việt 2022. Chương trình sẽ được truyền thanh trực tiếp trên kênh FM99.9Mhz của Đài TNND TP.HCM (VOH), livestream trên Fanpage, TikTok và kênh YouTube của Làn Sóng Xanh.