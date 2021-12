Dàn ứng viên Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam thử trang phục NEVA trước thềm chung kết

Với kinh nghiệm là NTK Thời trang Hoa Hậu Việt Nam 2020 với BST "The most Beauty", được trình diễn bởi Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, Á Hậu Phương Nga, Á hậu Thúy An cùng 35 thí sinh HHVN 2020 tại cuộc thi Người đẹp thời trang, nhà mode NEVA tiếp tục đồng hành cùng các thí sinh trong cuộc thi Hoa hậu Doanh Nhân Việt Nam 2021 danh giá. Khẳng định vị thế và tài năng của nhà mode tại mỗi đấu trường sắc đẹp.

Với chủ đề “Liên kết để phát triển”, nhà mode NEVA sẽ cùng BTC bảo chứng cho vẻ nữ quyền, bản lĩnh, trí tuệ và sắc đẹp cho mỗi thí sinh tham dự. 20 nữ doanh nhân xinh đẹp đại diện cho 20 câu chuyện bản lĩnh, 20 dự án kinh doanh nổi bật là nguồn cảm hứng cho nhà mode NEVA thực hiện các thiết kế đặc biệt cho đêm chung kết.

BST mang tên Queendom với các thiết kế yến tiệc, dạ hội được thiết kế cầu kỳ với chất liệu cao cấp bậc nhất. Giúp mỗi thí sinh được tỏa sáng trên sàn diễn, cũng như thể hiện trọn vẹn khí chất tự tin của nữ doanh nhân thành đạt. Các thí sinh cực kỳ yêu thích trước những thiết kế tinh tế, đẳng cấp và ý nghĩa từ NEVA.

Thông qua những thiết kế trong BST, NEVA mang đến thông điệp: “Tôi thành công” - là tuyên ngôn đầy bản lĩnh của những nữ doanh nhân trong câu chuyện sự nghiệp của mình. Những thiết kế là biểu tượng nữ quyền, định hình phong cách thời trang của nữ doanh nhân.

Bộ sưu tập gây ấn tượng với những họa tiết hoa hồng cách tân được thể hiện qua các họa tiết in lên vải độc quyền, kết hoa hồng 3D, đường cắt cúp lấy cảm hứng từ cánh hoa hồng, kỹ thuật xếp hoa draping, Hoa hồng cắt lazer…





Bên cạnh đó, NEVA cũng tinh tế sử dụng những tone màu trendy trên sàn diễn thời trang quốc tế như: Xanh Glacier Lake, Harbor Blue, Cam Poinciana… được dự đoán là xu hướng chính của Xuân hè 2022. Hay biến hóa với hồng phấn First Blush, Nâu, Đỏ Red Alter, Đỏ rượu Winery,... xu hướng thu đông 2022. Và cả những tone màu làm mưa làm gió tại New York Fashion Week và London Fashion Week như xanh Olive, trắng Snow White, kem,…

Hành trình Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam 2021 sắp bước đến những chặng đường cuối cùng khi chủ nhân của vương miện cao quý sẽ chính thức lộ diện trong đêm chung kết diễn ra vào ngày 24.12.2021 tại TP.HCM. Cuộc thi được đầu tư, tổ chức với quy mô hoành tráng và chuyên nghiệp của Công ty cổ phần Truyền thông Ura Việt Nam. Đây là cuộc thi nhan sắc chính thống lần đầu tiên được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch cấp phép tổ chức toàn quốc dành riêng cho các nữ doanh nhân.

Cùng theo dõi Fanpage NEVA, website https://neva.vn/ và cùng thương hiệu đón chờ những điều thú vị và bất ngờ trong thời gian tới!